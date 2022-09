Kein Ruheforst im Schlosspark Etelsen

Urnengräber unter den Bäumen im Schlosspark Etelsen? Aus dieser Idee wird nichts. © Bartz

Langwedel/Etelsen – Die Idee klang für viele gut, man habe auch positive Resonanz erhalten, berichtete Christoph Lindhorst am Mittwochabend im Bauausschuss des Fleckens Langwedel. Hier ging es um einen Antrag der Christdemokraten, die Gemeindeverwaltung möge prüfen, unter welcher Voraussetzung im Schlosspark Etelsen die Umsetzung eines „Friedwaldes“ möglich sei.

Damit war nun nicht speziell das Unternehmen gleichen und geschützten Namens mit Firmensitz im hessischen Griesheim gemeint, das in ganz Deutschland Bestattungswälder betreibt. Es ging der CDU um die generelle Möglichkeit, Urnen in einem entsprechenden Wald zu bestatten, um dem Wandel in der Bestattungskultur Rechnung zu tragen und eine Alternative anzubieten.

Für den Schlosspark Etelsen nun lautet die Antwort kurz und knackig: „Geht nicht.“ Eigentümer von Schloss und Park in Etelsen ist der Landkreis Verden. Der muss natürlich gefragt werden. Die Antwort von Landrat Peter Bohlmann ist eindeutig: „Für eine Nutzung als Friedwald steht der Schlosspark Etelsen seitens des Landkreises ... nicht zur Verfügung.“ So nachzulesen in einer offiziellen Antwort auf die Anfrage der Gemeinde. „Eine solche Nutzung ist mit der gegebenen Zweckbestimmung des Schlossgebäudes und des Schlossparkes aus meiner Sicht nicht vereinbar, und sie ergibt sich auch nicht aus den vertraglichen Regelungen“, erklärt Landrat Bohlmann weiter.

Für die Unterhaltung des Parks ist im Wesentlichen der Flecken Langwedel zuständig. Übernommen hat diese Aufgabe der Schlossparkverein Etelsen und hier vielfach seine ehrenamtlichen Parkranger. Für die erforderliche Pflege und Unterhaltung kommen Zuschüsse vom Landkreis Verden und vom Flecken Langwedel.

„Es ist bedauerlich, dass das vom Landrat so abgetan wird“, erklärte Christoph Lindhorst für seine Fraktion. „Aber wir bleiben dran.“

Eine Möglichkeit, einen entsprechenden Wald zu finden, könnte sich laut Gemeindeverwaltung als schwierig erweisen. Nach Rücksprache mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen müssten für einen Ruheforst eine Reihe von Rahmenbedingungen erfüllt sein: Fünf Hektar groß, hoher Anteil an älteren und mittleren Laubgehölzen, von einer öffentlichen Straße aus zu erreichen und die Nutzung muss über 99 Jahre ins Grundbuch eingetragen sein.

Andreas Noltemeyer (WGL) nahm zum Antrag der CDU nun überhaupt kein Blatt vor den Mund: „Ein schönes Thema. Aber am Ende total verfehlt.“ Ein Beerdigungswald sei eben keine Ergänzung zum bestehenden Friedhofsangebot im Flecken. „Das ist eine Konkurrenz.“ Hinter „Friedwald“ und Co steckten Unternehmen und Unternehmer, die einzig und allein ihren Gewinne im Sinn hätten. „Die sammeln Kohle. Und sonst nichts.“

Entgegen der Überlegungen der CDU hätten der Flecken Langwedel und der Schlossparkverein keinerlei Nutzen von einem Beerdigungswald. „Nur Mehraufwand und Mehrkosten.“ Kofessionslose und zwanglose Beerdigungen, wie von der Union angeführt, seien auch auf allen gemeindlichen Friedhöfen möglich. Dazu habe man in Etelsen bereits einen Friedhof mitten im Wald. Weiter wäre der Bedarf an Friedwald beziehungsweise Ruheforst in der Region längst mehr als gedeckt. „Ein ganz schlechter Antrag“, lautete das vernichtende Urteil von Andreas Noltemeyer, im Hauptberuf Friedhofsgärtnermeister.

Man werde die Umsetzung eines Friedwaldes im Schlosspark oder in einem anderen Waldgebiet in Friedhofsnähe nicht weiter prüfen, lautete dann auch die Beschlussempfehlung der Verwaltung für den Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschuss. „Es ist nicht so, dass wir es nicht weiter prüfen wollen. Wir haben schlicht nicht die Zeit dafür“, warb Bürgermeister Andreas Brandt um Verständnis für die Gemeindeverwaltung, die mit dem normalen Tagesgeschäft schon mehr als ausgelastet sei.

Der Ausschuss folgte dem Vorschlag einmütig, mit den Stimmen der CDU.