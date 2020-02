Kaum noch weiße Flecken

Breitbandausbau in Schülingen, Nindorf und Lindholz für schnelles Internet

+ Hier gibt es den Breitbandausbau (v.li.) : Bürgermeister Andreas Brandt, André Schubert, Marco Bungalski, Holtebüttels Ortsbürgermeister Adalbert Meyer und Etelsens Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher in Lindholz. Foto: Wenck

Lindholz - Von Jens Wenck . Sind 6 470 Euro viel Geld? Oder zusammengezählt 252 000 Euro? Doch, kann man schon sagen. So viel an öffentlichen Fördergeldern nimmt man in die Hand, um den Breitbandausbau im Flecken Langwedel weiter voranzubringen. Etwas mehr als eine Viertelmillionen Euro werden es also sein, damit 39 Haushalte in Lindholz-Nord und Ost, Schülingen-Ost und Nindorf-Ost einen Breitbandglasfaseranschluss mit einer Übertragung von bis zu einem Gigabit/s bekommen können. „Und das bei den abgelegensten Haushalten hier“, meinte gestern Mittag Bürgermeister Andreas Brandt in Lindholz.