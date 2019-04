Kartenspieler des FC holen schon zum 15. Mal Wanderpokal

Langwedel – In Langwedel werden kurz vor Ostern kräftig Karten geklopft. Seit 1986 treffen sich Spielfreunde von vier örtlichen Vereinen – der FC, der MTV, die Ortsfeuerwehr und der Schützenverein – immer am Gründonnerstag, um ein Doppelkopfturnier mit acht Akteuren pro Mannschaft auszutragen.

Die Idee zu diesem Wettstreit hatte Reinhold Junge. Schon 1978 führte er einen ersten Doppelkopfabend beim MTV Langwedel ein. Doch die Idee, sich mit anderen Vereinen zu treffen, kam dort zunächst nicht an. So wagte Junge 1986 einen erneuten Anstoß, dieses Mal während einer Vorstandssitzung des Schützenvereins. Und die Vorstandsmitglieder dort waren gleich begeistert von dieser Idee. „Ich bin der Erfinder dieser Doppelkopfturniere“, stellt Junge stolz fest. Doch selbst nahm er nur einmal daran teil.

Beim ersten Turnier 1986 im Schützenhaus siegte der Gastgeber, der Schützenverein, der auch im vorigen Jahr den Wanderpokal gewann und deshalb nun den neuerlichen Spielabend im Gasthaus Klenke organisierte. In der Gesamtbilanz hat jedoch der FC Langwedel die Nase vorne. Die Kartenspieler des Fußballclubs waren mit 14 Triumphen weitaus erfolgreicher. Die Truppe gewann auch diesmal, so dass der Pokal wieder für ein Jahr in das FC-Vereinsheim wandert.

Mit jetzt also 15 Siegen steht der FC Langwedel unangefochten an der Spitze bei diesem Wettbewerb. Gefolgt vom MTV, der neun Mal siegte, dabei 2015, 2016 und 2017 dreimal in Folge, so dass der begehrte Wanderpokal endgültig in das Vereinsheim an der Marienstraße wechselte. Der MTV Langwedel stiftete dann einen neuen Wanderpokal, auf dem bisher nur der Vorjahressieger, der Schützenverein, und eben jetzt auch der FC mit ihren Namen stehen. Der Schützenverein gewann den Wanderpokal acht Mal, während der Ortsfeuerwehr nur zweimal der Coup gelang – 1997 und 2010.

Bei der Siegerehrung, die am späten Gründonnerstag im Gasthaus Klenke über die Bühne ging, freuten sich die acht Spieler des FC Langwedel über 680 Punkte. Die Ortsfeuerwehr schaffte es mit 614 „Augen“ auf den zweiten Platz, gefolgt vom Schützenverein mit 592 Punkten und dem MTV mit 531 Zählern.

Neben dem Gewinn des Wanderpokals für die beste Mannschaft ging es aber auch um Fleischpreise für einzelne Spieler. Den ersten Preis holte Heiner Schulz vom FC Langwedel, gefolgt von Friedrich Hinrichs vom Schützenverein und Ralf Holtkamp von der Ortsfeuerwehr.

War 2018 Nicole Kothe die einzige Frau in der Männerrunde, so traf das in diesem Jahr auf Heidrun Klenke zu. Sie und die übrigen Teilnehmer des Turniers kämpften in drei Durchgängen mit jeweils 16 Spielen um die Punkte. Eigene Regeln für dieses Spektakel garnierten den speziellen spielerischen Wettstreit der Langwedeler Vereine. hu