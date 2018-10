Schloss Etelsen glänzt seit 1887

Führung durch das Schloss

+ © Hustedt Gästeführerin Elfriede Rippe zeigt und erläutert einer größeren Besuchergruppe das Etelser Schloss. Die Kreisvolkshochschule hatte Interessierte zu einem Rundgang durch das Gebäude und den Park samt Mausoleum eingeladen. © Hustedt

Etelsen - Das Etelser Schloss zählt mit seinem Park und dem dortigen Mausoleum zu den eindrucksvollsten Gebäuden und Gartenanlagen im Landkreis Verden. Etwa 30 Frauen und Männer wollten am Sonntag einen tieferen Einblick in dieses Kleinod erhalten und versammelten sich am Springbrunnen vor dem Eingang des Schlosses, um an einer Führung der Kreisvolkshochschule Verden teilzunehmen.