Justizministerin Barbara Havliza klärt in Daverden über Betrugsmaschen auf

Von: Henning Leeske

Hella Bachmann (links) begrüßte die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) in Daverden. © Leeske

Daverden – Gefahren am Telefon standen im Fokus bei einer Veranstaltung der Seniorenunion und der CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann mit der niedersächsischen Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Bekannte Betrugsmaschen, wie der Enkeltrick oder Schockanrufe, fassen die Fachleute unter Gefahren am Telefon zusammen. Darüber und über die neuesten Phänomene bei derartigen Betrügereien informierte Havliza und warnte die Senioren eindrücklich vor den kriminellen Machenschaften, die zumeist aus dem Ausland gesteuert würden. Über die lokalen Ausprägungen und echte Fälle aus Achim berichtete die Kontaktbeamtin der Achimer Polizei, Katja Brammer.

„Der Enkeltrick ist eine der Kriminalitätsplagen unserer Zeit“, sagte die Ministerin und klärte über weitere Tricks auf. So würden aktuell auch vollkommen überteuerte Dienstleistungen als Dachdecker oder für den Garten vermehrt sehr aggressiv direkt im Haustürgeschäft angeboten.

Die Schäden bei den Gefahren am Telefon seien aber wesentlich höher, wobei die Justiz von einer sehr großen Dunkelziffer ausgehe, weil viele Opfer sich im Nachhinein schämen würden, auf die dreisten Betrüger hereingefallen zu sein. „Schämen müssen sich nicht die Opfer, sondern die Täter“, stellte Havliza klar und rief auf, nach dem Betrug in jedem Fall eine Anzeige zu erstatten. Für 2021 seien dem Landeskriminalamt (LKA) in Niedersachsen rund 6 000 Fälle von falschen Polizisten am Telefon mit einem Gesamtschaden von drei Millionen Euro bekannt. Beim Enkeltrick ermittelte das LKA 3 100 Fälle mit einem Schaden von 1,7 Millionen Euro.

Generell werde am Telefon immer eine Situation geschaffen, die entweder eine verwandtschaftliche Beziehung vorgaukele oder in der falsche Polizeibeamte per telefonischen Instruktionen die Wertsachen der Opfer in vermeintliche Sicherheit bringen wollen. „Ältere Menschen werden so um ihre Ersparnisse gebracht. Das ist perfide und schamlos. Das macht mich wütend“, so Havliza, die familiäre Verbindungen nach Achim hat.

Von den Banden, dessen professionelle Callcenter oft in der Türkei liegen würden, sollen die Telefonbücher nach alten Vornamen durchsucht werden, um neue Opfer gezielt anzurufen. „Maria und Josef sind die üblichen Opfer. Lasse und Janine eher weniger“, bringt sie es auf den Punkt. Aber auch sehr kurze Rufnummern würden auf ältere Menschen hinweisen und vermehrt angerufen werden.

Ziel der Kriminellen sei immer, ihre Opfer über eine vorgetäuschte Notlage mit immensem psychischen Druck zur schnellen Herausgabe von großen Bargeldbeträgen an Unbekannte zu bringen. Dies werde durch ununterbrochenes Telefonieren bis zur Geldübergabe erreicht. Dadurch seien die Betroffenen gar nicht in der Lage, bei echten Verwandten oder Freunden um Rat zu fragen.

Die Trickkiste der Gauner werde immer vielfältiger und der klassische Enkeltrick sei nur noch eine Methode von vielen. So erwische die Masche der falschen Polizeibeamten auch Menschen im mittleren Alter. Dabei ruft der Betrüger als falscher Beamter das Opfer an und belügt es über eine angebliche Adressenliste, die bei Einbrechern gefunden wurde. „Ihre Adresse steht auch auf dieser Liste. Geben Sie uns zur Sicherheit all ihre Wertgegenstände“, heiße es dann am Telefon. Genau von einem derartigen Fall berichtete die echte Polizistin Brammer, bei dem ein 50-jähriger Unternehmer aus Achim um 500 000 Euro erleichtert wurde. Im letzten Moment wurde das Opfer doch stutzig, aber da war es schon zu spät und der Abholer raubte ihn kurzerhand aus. Ein anderer Betroffener hatte in Uphusen mehr Glück, weil ihn zufällig ein Streifenwagen der Achimer Polizei wegen des Handys am Ohr kurz vor der Landesgrenze anhielt. Der Autofahrer sei gerade auf dem Weg nach Bremen-Kattenturm gewesen, wo er 100 000 Euro auf den Hinterreifen eines parkenden Autos legen wollte. „Achim scheint sich zu lohnen“, sagte Brammer und verwies auf gehäufte Vorfälle vor Ort.

Insgesamt würden im Bereich der Polizeiinspektion Verden/ Osterholz im Durchschnitt fünf derartige Anrufe jeden Tag gemeldet. Außerdem sei derzeit der Taschendiebstahl beim Einkaufen in Achim ein großes Problem. Ruckzuck sei die Handtasche aus dem Einkaufswagen verschwunden.

In weiteren Fällen mit angeblichen Anrufern der Firma Mircrosoft wollten diese eigentlich nur Zugriff auf den Computer haben, um das Konto per Online-Banking leer zu räumen. Auch falsche Bankmitarbeiter versuchen so, den Rechner beim Opfer zu hacken. Darüber hinaus gehörten sogenannte Schockanrufe zum Repertoire der Betrüger. Dabei werde ein schwerer Unfall eines Verwandten vorgetäuscht, wodurch dieser schnell viel Bargeld benötige. „Diese Situationen gibt es einfach nicht und niemals muss jemand wegen eines Unfalls bei uns schnell Bargeld an Polizei oder Krankenhaus zahlen“, klärte Havliza auf.

Gleich mehrere Schwerpunktstaatsanwaltschaften, wie die neu geschaffene Staatsanwaltschaft in Osnabrück, sollen diese Delikte schneller und intensiver ermitteln. So sei bei einer Hausdurchsuchung bei zwei beschuldigten Clanmitgliedern im Osnabrücker Umfeld ein Bargeldbetrag von 305 000 Euro und viel Gold sichergestellt worden, weil dieser Clan eine ältere Dame in Osnabrück um 42 000 Euro Bargeld bringen wollte.

Die Aufklärung über diese Machenschaften sei aber die stärkste Waffe, weil so den Betrügern das Wasser abgegraben werde. Das forderte auch die CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann. „Mit den Gefühlen älterer Menschen so einen Schindluder zu treiben, geht gar nicht. Unsere niedersächsische Polizei muss da einfach noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten und das Land muss das finanzieren“, sagte Bachmann mit Nachdruck.