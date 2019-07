Junger Felix Meyer und Kathrin Ahrend sichern sich Königsehren

Steinberg – Traditionell ist der Frühschoppen am Sonntagvormittag der Höhepunkt des Steinberger Schützenfestes. Das lockt auch viele Besucher und Ehrengäste von außerhalb ins Festzelt wie etwa Langwedels Bürgermeister Andreas Brandt und Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher. Auch Reiner Sterna, Bürgermeister in Posthausen und stellvertretender Landrat, war gekommen, sowie der frühere Landrat Hans-Jürgen Wächter aus Achim. Diese Ehrengäste richteten kurze Grußworte an die Schützendamen und Schützen.

Der Vorsitzende des Schützenvereins Steinberg, Wilhelm Eismann, freute sich zudem über die große Abordnung des befreundeten Schützenvereins Wehdel bei Schiffdorf, die mit ihrem Schützenkönig Lamar Conn dem Fest beiwohnten. Gemeinsam wartete man gespannt auf die Proklamation der neuen Majestäten, Pokalsieger und Preisträger. Gekonnt verkürzten die „Lustigen Steinberger“, überall sonst als Musikkorps Mahndorf bekannt, mit Stimmungsmusik die Wartezeit, so dass geschunkelt wurde.

Dann endlich rief Eismann die neue Damenkönigin aus. Als der Name Kathrin Ahrend fiel, war der Jubel in der Menge groß, so dass sich die neue Königin durch die Reihen drängeln musste. Erster Gratulant war natürlich Ehemann Matthias Ahrend. Vizekönigin wurde Hildegard Glase, 1. Oberschützin Astrid Gofredo und 2. Oberschützin Cordia Jüntgen.

„Im letzten Jahr hatten wir mit Rainer Glase einen älteren Schützenkönig, in diesem Jahr ist es ein ganz junger.“ Mit diesen Worten leitete Wilhelm Eismann die Proklamation des Schützenkönigs ein. Dann rief er den 22-jährigen Felix Meyer zum neuen Würdenträger aus, der schon als Jungschütze viele Trophäen eingeheimst hatte. Da er an der Grasdorfer Landstraße wohnt, war der anschließende Weg nicht weit, um die Königsscheibe, mit einem Wolfskopf verziert, nach Hause zu bringen. Vizekönig wurde Tobias Jüntgen, 1. Oberschütze der Vorsitzende Wilhelm Eismann und 2. Oberschütze Sven Mühlenfeldt.

Bei den Jungschützen wurde Florian Meyer König, der Bruder des neuen Schützenkönigs Felix Meyer. Die beiden Ritter sind Manuel Gruppe und Carl Schwarz. Den Häsi-Pokal gewann Carl Schwarz (139) vor Lukas Koch (134) und Silas Plate (129), den Folkert-Häseker-Pokal Carl Schwarz (34) vor Lena Ahrend (34) und Manuel Gruppe (33).

Schülerkönig wurde Elias Michaelis, die beiden Ritter heißen Tim Heitmann und Henrik Evers. Auf der Medaillenscheibe siegte Elisa Michaelis (249,9) vor Henrik Evers (579) und Mika Falk (690,1), den Pokalsieg errang ebenfalls Michaelis (48,2).

Den Vereinsmeister-Titel holte Bernd Luttermann. Der Deutsche-Ring-Pokal ging an Hildegard Glase. Den 1. Stiftungspokal sackte Gerhard Luttermann ein, den 2. Stiftungspokal Martin Eismann. Beim Ringen um den „Alfons-Kunst-Pokal“ siegte Henning Block. Den Matthias-Ahrend-Pokal gewann Christiane Wiedekamp, den Gerhard-Gofredo-Pokal Carola Evers. Auf dem Königsball wurden Frank Hübel zum Kaiser und Claudia Meyer zur Kaiserin gekürt.

Dann gab es da noch zwei besondere Pokale. „Klokettenkönig“ wurde Patrick Meyer, der Bruder des neuen Schützenkönigs, so dass es im Haus Meyer drei Könige gibt. Dieser Pokal wird an der Schießbude ausgeschossen. Am Sonntag durften auch die Gäste ihren Pokal ausschießen. Bürgerkönigin wurde Margret Junge vor Vanessa Geffken und Jürgen Dunker aus Wehdel.

Begonnen hatte das Schützenfest am Freitag mit einer Zeltdisco. Am Samstag wurden dann die Vorjahrskönige aus ihren Residenzen abgeholt. Der abendliche Festball mit der Band „Dupple 4 you“ war gut besucht. An beiden Festtagen herrschte schönes Sommerwetter, so dass es noch mehr Spaß machte. hu