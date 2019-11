Junge Helfer aus Bremen für Nabu Langwedel

Auszubildende aus dem Mercedes-Werk packen bei Pflanzung an

+ Ab auf die Schiebkarre und dann los: Die jungen Helfer von Mercedes legten ein bemerkenswertes Tempo vor.

Hagen-Grinden - Von Jens Wenck. „Leute, nicht im Sprinter-Tempo. Macht Marathon-Tempo, keine Hetze“, ruft Herbert Feder vom Nabu Langwedel seinen jungen Helfern zu. Eine 600 Meter lange neue Hecken soll in Hagen-Grinden gepflanzt werden. Das Land am Kanaldeich hat Malte von Gierke den Naturschützern zur Verfügung gestellt. „Das ist die sechste Hecke, die wir hier in Hagen-Grinden pflanzen“, sagt Feder.