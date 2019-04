Jungbauern im Abenteuerland

Daverden – „Australien – wenn das Abenteuer ruft…“ unter diesem Titel stand der jüngste Themenabend des Vereins für Kultur und Gesichte Daverden im Küsterhaus, zu dem die Vereinsvorsitzende Theda Henken viele Besucher begrüßte. Schweder Lüdemann war fünf Monate auf dem fünften Kontinent unterwegs. In Perth, einer neuen modernen Großstadt in West-Australien, kam der junge Daverdener an. Kaum da, hörte er eine Stimme „Schweder?“ Eine Studienkollegin seiner Schwester hatte ihn erkannt.

Ziel der ersten Etappe war Esperance, wo Lüdemann, von Hause aus landwirtschaftlich vorbelastet, auf der Espasco-Farm arbeiten wollte. „Das ist ganz in der Nähe“, hieß es in Perth. Jedenfalls für australische Verhältnisse. Es stand eine 800 Kilometer lange Busreise an. Schweder Lüdemann arbeitete zwei Monate lang auf der Farm mit einer Größe von 15.000 Hektar , davon 1 500 Hektar Ackerland. 50.000 Schafe und 1000 Rinder hat die Espasco-Farm, die in der Fläche fast doppelt so groß ist, wie der Flecken Langwedel.

„Die Böden sind aber schlechter als hier“, so Schweder Lüdemann. Die Schafe bringen jährlich 380 Tonnen Wolle – ein Ergebnis, das die Farm unter den Top Ten in Australien bringt. Mal zum Vergleich: In ganz Niedersachsen gibt es 200.000 Schafe. Schweder Lüdemann war auf der aber nicht für das Vieh, sondern die Abfuhr von Getreide zuständig.

Kurz vor Weihnachten ging es wieder zurück nach Perth, wo Schweder seinen Freund Söhnke traf, einen Landwirt aus Bremen. Gemeinsam kaufte man ein Auto, das aber nicht lange durchhielt. Doch zunächst wurden zurück auf der Farm Weihnachten und Silvester gefeiert – um anschließend Australien wenigstens zum Teil zu erforschen.

+ Schweder Lüdemann

Von Perth aus führte die Route 600 Kilometer nach Osten in die Goldgräberstadt Kalgoorlie, wo im Untertagebau Gold abgebaut wird. Die Minen wurden bis unter die Stadt getrieben, sodass sie wohl bald weichen muss, meinte Schweder Lüdemann. Einige Motive erkannte Fritz Henken aus dem Publikum wieder: „Da war ich vor 30 Jahren auch.“

Bei Bildern von der Westküste kam die Frage nach Haien auf. Antwort: „Die Haie haben keine Lust, hinter gesunden Tieren her zu jagen. Daher ist auch für den gesunden Menschen dort keine Gefahr.“ Was man als Mitteleuropäer vielleicht nicht am Strand vermutet hätte: Es waren viele Kängurus zu sehen.

Auf der Fahrt in den tropischen Norden Australiens durchkreuzte man schon mal einen Fluss, blieb auch mal stecken, und die beiden Abenteurer mussten sich auf einen sieben Kilometer langen Fußweg machen, um auf einer einsam gelegenen Farm Hilfe zu holen.

Den weiteren Weg nach Norden unternahm unser Duo ein Stück weit mit zwei weiteren deutschen Jungbauern. Überhaupt trafen sie unterwegs viele deutsche Urlauber.

Wieder zu zweit wurden die Reisenden auf dem Weg nach Norden vor der tropischen Hitze gewarnt, und dass sich Etappen zeitlich ganz schlecht planen ließen. Im Norden war Regensaison, die Temperatur bei bis 46 Grad Celsius. Gefahren wurde auf überschwemmten Straßen, nur eine davon asphaltiert. Die Scheibenwischer hatten Schwerstarbeit zu leisten. Insgesamt fuhren die beiden Abenteurer 7 000 Kilometer, eine Strecke vergleichbar dem Weg von St. Petersberg bis ins südliche Marokko. Ziel war die Hafenstadt Darwin. Dort erfuhren die jungen Abenteurer, dass die Straße, die sie kurz zuvor genommen hatten, durch den Dauerregen unpassierbar geworden war.

Von Darwin aus gönnte man sich einen Flug zur indonesischen Insel Bali. „Das war ein Kulturschock, nach der Einsamkeit in Australien.“ Nach einer Woche Bali wartete noch die australische Sehenswürdigkeit für Camping- und Ökotouristen an der Ostküste: Fraser Island, 124 Kilometer lang und 25 Kilometer breit, mit 1 840 Quadratkilometern die größte Sandinsel der Welt.

Die letzten 200 Kilometer Fahrt führten nach Brisbane, wo die Abenteuerreise endete und der Flieger für die Heimreise auf den jungen Daverdener wartete.

hu