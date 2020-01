TSV Daverden knackt eine magische Mitgliedermarke

Daverden – Der TSV Daverden feiert wie berichtet in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen sein 100-jähriges Vereinsjubiläum. Da war es für den TSV-Vorsitzenden Gerd Depke jetzt besonderes großartig, das 1.000 Vereinsmitglied offiziell aufzunehmen. Im Rahmen des Handballtrainings der weiblichen D-Jugend überraschte er Ida Ellendt, die in Cluvenhagen wohnt, unter anderem mit einem Gutschein.

Die elfjährige Ida spielt nicht nur wie Vater Mark Ellendt Handball, ihr zweites Steckenpferd ist die Freilichtbühne Daverden. Damit ist sie in die Fußstapfen ihrer Großmutter Elfriede Ellendt getreten, die viele Jahre lang Regisseurin der Daverdener Freilichtbühne war und zuvor auch selbst bei den plattdeutschen Theaterstücken mitgespielt hatte.

Wie die übrigen Mitwirkenden am Kinder- und Jugendstück ist auch Ida Ellendt beim Workshop der TSV-Laienspielabteilung dabei, die Edelfried Hennig und Fenja Meyer-Bösche maßgeblich organisieren. Bevor in Daverden ein Stück aufgeführt wird, sei es nun das Kinder- und Jugendstück oder die plattdeutsche Komödie, investieren die Aktiven eine unglaubliche Menge Zeit und Arbeit. Wer weiß, vielleicht wird man Ida Ellendt auch einmal in einer Komödie op Platt erleben. An plattdeutschen Lesewettbewerben hat sie jedenfalls schon teilgenommen. Unseren aufmerksamen Lesern wird es nicht entgangen sein: Die magische Mitgliederzahl von 1 000 hatte der TSV Daverden schon einmal geknackt, im August 1992. Danach sank die Zahl der Mitglieder aber wieder (rutschte aber nie unter die 900) und jetzt im Jubiläumsjahr kehrte man wieder zur alten Stärke zurück.

„Durch diese Mitgliederentwicklung können wir sehen, dass das Angebot des TSV Daverden ankommt“, freute sich Gerd Depke. hu