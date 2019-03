Jetzt braucht der Diakon Hilfe

Etelsen - Von Jens Wenck. Seit 2018 hat die evangelische Jugend ihren Escape Room in Etelsen. „Hm, ja“, sagt Diakon Andreas Bergmann. „Die Erwartungen an die Auslastung wurde erfüllt.“ Spricht’s – und strahlt.

An die 70 Gruppen sind bislang in den Raum unter dem Dach des Gemeindehauses gekommen, um die Rätsel in der nachgebauten Mönchskammer Martin Luthers zu knacken, wollten einen Brief finden, der den Kirchenreformer vor dem Zugriff der Schergen des Papstes retten kann. „Man muss aber gar nichts über Martin Luther und Kirche wissen“, wirft Spielleiterin Deborah Kortjohann, die den Escape Room mit entwickelt hat, ein.

Klar, es haben schon viele Menschen aus dem kirchlichen Umfeld den Raum gebucht, erzählt Andreas Bergmann. Es kamen aber eben auch etliche andere. „Da waren Leute dabei, die zum ersten Mal ein Gemeindehaus betreten haben, die sonst keinerlei Berührungspunkte mit Kirche hatten.“ Und dann absolut überrascht waren, und zwar positiv. „Das war ja auch mit Sinn und Zweck“, gibt Bergmann zu. Und strahlt wieder.

59 Gruppen haben sich auf der Internetseite des Etelser Escape Rooms in der „Hall of Fame“ verewigt. Viele haben der Rätsel Lösung innerhalb der vorgegebenen einen Stunde geknackt, die meisten kurz vor Ende der Zeit, der Durchschnitt beträgt 54 Minuten. Die Schnellsten waren in unglaublichen 34 Minuten durch. Alle kamen zwar wie geplant bis zum großen „Aha!“-Erlebnis, aber manche nicht ganz bis ans Ziel. Trotz der Hilfe aus dem Regieraum, wo ein Spielleiter oder eine Spielleiterin sitzen und über einen Bildschirm helfende Tipps geben können. Oder darum bitten, dass die Rätselteams den Raum nicht auseinandernehmen.

Wenn die Gruppen feststecken und verzweifelt werden, stellen sie manchmal die dollsten Sachen an, um auf die Lösung zu kommen. Ein kleiner Hinweis für zukünftige Besucher: Das Herausdrehen der Glühbirnen ist sinnlos. In den Fassungen ist nichts versteckt. Und auch sonst muss man die Einrichtung nicht demontieren, um an Hinweise zu kommen, die einem wirklich weiterhelfen.

Läuft also prima, bei der evangelischen Jugend und ihrem Escape Room? Nicht so ganz. Viele der Jugendlichen, die vor gut einem Jahr das Projekt mit verwirklicht haben, als Spielleiter im Regieraum saßen, stecken in den Abiturprüfungen, studieren schon oder sind anderweitig zu viel beschäftigt, um im gleichen Maß wie am Anfang bei „Martin braucht deine Hilfe“ (so der Name des Projekts) mitarbeiten zu können. Jetzt braucht Diakon Andreas Bergmann Hilfe, weil er nicht ständig als Spielleiter einspringen kann.

Also gibt es am Donnerstag, 21. März, um 18 Uhr im Gemeindehaus Etelsen das erste von insgesamt drei Treffen für Menschen, die gern in das Spielleiterteam einsteigen möchten. Man sollte mindestens 14 Jahre alt sein, es dürfen gern auch Erwachsene kommen. Wer verlässlich ist, Spaß an Kommunikation und noch Termine frei hat, der meldet sich über die Internetseite https://region-west.kreisjugenddienst.de/ beim ev. regionalen Jugenddienst „Rechts der Weser“ an.

Für Interessenten des Escape Rooms „Martin braucht deine Hilfe“: Der ist im Gemeindehaus in 27299 Langwedel-Etelsen, Am Denkmal 6 zu finden. Eine Gruppe sollte aus mindestens vier Leuten bestehen, mehr als sechs bis maximal sieben Menschen passen nicht in Martin Luthers Kammer.

Eintritt ist nicht zu zahlen, die evangelische Jugend freut sich aber sehr über eine Spende. Freie Termine, Buchungen und Informationen findet man im Internet unter der Adresse www.lutherescape.de