Jetzt ist der Bahnhof Etelsen dran

Etelsen - Besprochen hatten die politischen Gremien der Gemeinde die „Umgestaltung des Bahnhaltepunktes Etelsen“ schon 2016. Die Verwaltung hatte einen entsprechenden Förderantrag gestellt, mit der Deutschen Bahn einen Gestattungsvertrag geschlossen, 2017 wollte man den Bahnhof umbauen. Daraus wurde aber nichts. Die Bahn kündigte an, Lärmschutzwände aufzustellen, brauchte Platz – und der Flecken stellte sein Vorhaben zurück. Nun stehen die Wände, jetzt ist der Bahnhof dran.

Der Ausbau wird aber ein Stück weit anders aussehen, als man das 2016 geplant hat. Dies wurde am Donnerstagabend während der Sitzung des Ortrates Etelsen deutlich. In der Etelser Grundschule stellten Planer Christian Meyer vom Büro Kördel und Partner aus Delmenhorst, Bauamtsleiter Bernhard Goldmann und Bürgermeister Andreas Brandt den aktuellen Stand der Dinge vor.

Auf der Nordseite, hin zur Straße An der Eisenbahn, hat man weniger Platz als ursprünglich einmal gedacht. „Die Bahn nimmt im kommenden Jahr die Planungen für ein drittes Gleis zwischen Bremen-Sebaldsbrück und Langwedel auf“, so Bürgermeister Brandt. Bevor man dann später seine Anlage wieder abreißen müsse, bleibe man gleich weiter vom möglichen zukünftigen Bahnkörper weg. Geplant sind auf der Nordseite 25 Park&Ride-Plätze mit einem behindertenparkplatz (für Autos), 40 überdachte Bike&Ride-Plätze (für Fahrräder) sowie zwölf überdachte und eingezäunte Bike&Ride-Plätze. Auf der Bahnhofsüdseite will man 38 Park&Ride-Plätze (davon zwei Behindertenparkplätze), 56 überdachte Bike&Ride-Plätze, 28 überdachte und eingezäunte Bike&Ride-Plätze einrichten. Alles wird gepflastert, auch farblich abgesetzt. „Wir wollen das wie in Langwedel machen“, erklärte Planer Meyer.

„Wie ist in Langwedel denn die Nachfrage nach den abschließbaren Plätzen für Fahrrädern?“, wollte Lars-Henrik Haase wissen. Die Auskunft des Bürgermeisters: „Wir haben eine Warteliste.“

Angesichts der zu erwartenden Nachfrage plädierte der Ortsrat dann dafür, auf der Nordseite insgesamt 28 (statt zwölf) eingezäunte Radstellplätze und zusätzlich zwölf unüberdachte Fahrradplätze zu schaffen. Dies wollte man gerade mit Hinblick auf das geplante Neubaugebiet Giersberg-Ost verstanden wissen.

Hier gibt es im Moment allerdings einen Stillstand, erklärte Andreas Brandt in der Einwohnerfragestunde auf Nachfrage. Der Investor müsse sich zu Ersatzflächen für den geplanten Eingriff in Natur und Landschaft erklären, und das sei bislang noch nicht passiert.

Die Umgestaltung des Bahnhofes Etelsen hat spätestens am Donnerstagabend aber wieder Fahrt aufgenommen. Gesetzt den Fall, der Gemeinderat stimmt zu, könnte man mit dem Projekt Anfang 2019 in die Ausschreibung gehen, im Idealfall Anfang oder Mitte April mit den Arbeiten beginnen. „Wir rechnen dann mit einer Bauzeit von sieben Monaten“, so Bernhard Goldmann.

„Über den Bedarf hinaus gibt es keine Förderung“, gab der Bauamtsleiter zu bedenken. Rund 515 000 Euro sind im Haushaltsplan für die Maßnahme vorgesehen. Bis maximal 75 Prozent der förderfähigen Kosten könnte die Gemeinde von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) bekommen. Der Haken an der Sache: Die LNVG will den Bedarf nachgewiesen haben und arbeitet zudem mit festen Quoten. Pro überdachtem und/oder eingezäunten Fahrradplatz gibt es eine feste Summe. Und in die sei nicht eingeflossen, dass die Preise für solche Plätze in den vergangenen zwei Jahren um bis zu 25 Prozent gestiegen seien, sagte Planer Christian Meyer.

Der Ortsrat votierte einstimmig für die erweiterten Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofes.

Einig war man sich an diesem Abend auch darin, den Spielplatz an der Straße „Zur Rampe“ zu verkaufen. Bevor es dazu kommt, muss ein Bebauungsplan her. In dem wird man auch die Zahl der Wohneinheiten und damit die Größe des Hauses begrenzen.

