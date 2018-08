„Jan Wind“ in Trauerstellung – weil kräftig saniert wird

Etelser Mühle bekommt einen neuen Wetterschutz aus Aluminiumschindeln

+ © Epp Robert Nannen und Malte von Gierke, die Vorsitzenden des Dorfvereins Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden, informierten über den Stand der Sanierungsarbeiten an der Mühle „Jan Wind“. © Epp

Etelsen - Von Niklas Epp. Die Flügel der Etelser Windmühle stehen in Trauerstellung, erzählt Hobbymüller Robert Nannen, 1. Vorsitzender des Dorfvereins Etelsen. Gestorben ist zum Glück niemand. Aber aufgrund der aktuellen Arbeiten am oberen Teil von „Jan Wind“ wurde die 23 Meter hohe Mühle vorerst stillgelegt. So wie die Flügel aktuell fixiert sind, ist es nämlich für die Arbeiter am günstigsten.