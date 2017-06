Wie im 20. Jahrhundert: Große Sause steigt im Gasthaus

Schützenfest in Völkersen: Programm und Ort ändern sich

+ © Mix Das Schützenfest in Völkersen wird vom 15. bis 17. Juli bei „Grashoff's“ gefeiert, freuen sich Bernd Sackretz (links), Vorsitzender des Schützenvereins, Pressewart Andreas Brandt und Wirt Tobias Grashoff. © Mix

Völkersen - Das Schützenfest in Völkersen, eines der größten und lebendigsten im ganzen Landkreis, wird erstmals in diesem Jahrhundert wieder in einem Gasthaus gefeiert. Vom 15. bis 17. Juli geht es bei „Grashoff's“ rund. Und zum Auftakt spielt dort keine Live-Band mehr, sondern ein DJ legt „heiße Scheiben“ auf.