100 Jahre Fußball in Völkersen

Ihr Foto schmückt heute noch die Gaststube des Vereinslokals Grashoff's: die Staffelmeister 1953 und 1954, die Aufsteiger in die Verbandsliga Niedersachsen. Foto: TSV Völkersen

Völkersen – Der TSV „Eintracht“ Völkersen wurde 1909 als Athletenclub gegründet. Zehn Jahre später kam es in Haberloh bei Heinrich Schlobohm im Stührmannschen Häuslingshaus zur Gründung eines Sportvereins Haberloh, der später in Fußballclub Völkersen unbenannt wurde.

Heinrich Schlobohm wurde zum Vorsitzenden gewählt, er stellte den ersten Platz zur Verfügung. Das erste Fußballspiel fand 1920 auf der Wiese von Heinrich Meyer am Lustigen Strump statt, es ging gegen Sottrum.

Daher blicken die Fußballer des TSV „Eintracht“ Völkersen auf 100 abwechslungsreiche Jahre zurück und wollen dies entsprechend feiern. Wie in alten Zeiten soll es am Samstag, 29. Juni, ab 15 Uhr ein Gemeindeturnier geben, an dem Mannschaften des TSV Etelsen, TSV Holtebüttel, FC Langwedel und des TSV „Eintracht“ Völkersen teilnehmen. Abends wird eine Fete stattfinden, zu der alle eingeladen sind, die sich dem Verein verbunden fühlen.

Gespielt wird ein Turnier nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“, wobei das Alter der Spieler über 35 Jahre liegen soll und die Mannschaften immer lediglich vier Spieler zwischen 35 und 38 Jahren auf dem Spielfeld haben dürfen. Die Männer, die vor 25 Jahren Altherren-Kreismeister geworden sind, werden auf Anregung von Hermann Früchtenicht und Wolfgang Lutz dabei sein.

Eingeladen sind aber auch alle Ehemaligen, die jemals in Völkersen Fußball gespielt haben – und das dürften eine Menge sein.

Am Sonntag, 30. Juni, wird aus gegebenem Anlass ein Frühschoppen organisiert, der um 11 Uhr beginnt. Offiziell eingeladen hat man Vertreter der Völkerser Ortsvereine, alle ehemaligen Vorstandsmitglieder und Sponsoren. Willkommen sind natürlich auch sonst alle, die dem Völkerser Fußball nahe stehen.

Der ehemalige Vorsitzende der Fußballer, Reinhard Körte, und sein Sohn Sebastian, der seit 2012 als Nachfolger von Frank Tödter die Fußballabteilung leitet, erinnerten sich in einem Gespräch an so manche interessante Geschichte, die Fußballabteilung trug den Namen Völkersen weit über die Kreisgrenzen hinaus.

1924 wurde ein Sportplatz auf der Heide „In der Mühlenreith“ erstellt, die Tore wurden am Morgen des ersten Weihnachtstages aufgestellt. In Handarbeit mit Schaufel, Spaten und Schiebkarre mussten Kartoffel- und Runkelmieten planiert werden.

1928 wurde der vom Kreis Bremen gestiftete Fußballpokal für den Gau Weser-Ems gewonnen, diese Gau-Meisterschaft wurde bis 1931 nicht mehr abgegeben.

1930 wurde der Sportplatz hinter der Gastwirtschaft Prüser eingeweiht. Die Leistungen von 1928/31 und in den 1950er Jahren wurde 1973 mit dem Gewinn der Kreismeisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga fortgesetzt. Auch nach kleinen Umbrüchen waren die Verantwortlichen stets bemüht, die Tradition aufrecht zu erhalten und die Jugendarbeit zu fördern.

Schon 1934 schlossen sich Fußballer aus Holtum-Geest dem Völkerser Verein an. 1936 kam die Vereinigung der Klubs aus Holtebüttel und Völkersen zu einer Fußballspielgemeinschaft.

Nach dem 2. Weltkrieg kam es trotz Spielverbots durch die Besatzungsmächte zu einem ersten Freundschaftsspiel. Auf dem Sportplatz in Holtebüttel standen sich die Mannschaften von Völkersen/Holtebüttel und Dörverden gegenüber. Als Ersatz für Torpfosten wurden Strohgarben aufgestellt.

Davon sollte der spätere Vorsitzende des Kreissportbunds, Kurt Poppe, der aus Dörverden kam, noch oft erzählen.

1946 schlossen sich der Turnverein und der Fußballclub zu einem Verein zusammen, es entstand der Vereinsname TSV „Eintracht“ Völkersen. 1950 wurde die Fußballspielgemeinschaft Holtebüttel/Völkersen aufgelöst. Ob das der Grund für die bis heute andauernden Sticheleien zwischen den beiden Nachbarorten ist?

Es erfolgte ein Spielverbot für alle Mannschaften des TSV „Eintracht“ Völkersen in der Bremer Klasse durch den Niedersächsischen Fußballverband und die Eingliederung in die Bezirksklasse Stader ohne Punktwertung. Dann aber wurden die 1. Herrenmannschaft sowie die A-Jugend und die Schülermannschaft 1952/53 Staffelmeister, die Herren stiegen 1954 in die Verbandsliga Niedersachsen auf.

In den Folgejahren gab es zweitägige Fahrten nach Walkenried, an die Ostsee und das Rhein- Moselgebiet.

Am 20. November 1981 wurde eine selbstständige Fußballabteilung gegründet und Walter Meinken zum Vorsitzenden gewählt, der am 6. Januar 1984 von Horst Lemmermann abgelöst wurde. 1986 wurde eine Jugendspielgemeinschaft Langwedel, bestehend aus den Vereinen TSV Etelsen, SV Holtebüttel, FC Langwedel und TSV Völkersen gegründet. 1994 übergab Horst Lemmermann den Stab an Reinhard Körte, der später von Michael Brennecke abgelöst wurde, ihm folgte Frank Tödter und 2012 Sebastian Körte.

Am 8. Mai 2012 wurde der der neue Fußballsportverein (FSV) Langwedel-Völkersen gegründet. Natürlich besteht die Fußballabteilung im TSV Völkersen weiter. hu