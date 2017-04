Die Jagd nach dem Sparkassenbook

LANGWEDELERMOOR - Die Premiere am Freitagabend war restlos ausverkauft und auch am Sonntagmorgen, an dem erstmals ein Frühstück angeboten wurde, waren viele Besucher zum plattdeutschen Theater nach Langwedelermoor gekommen. „Sollen wir das im nächsten Jahr auch machen?“, fragte Joachim Gätje bei der Begrüßung. Die Antwort: ein vielstimmiges „Ja“.

Die Theatergruppe des Schützenvereins Langwedelermoor spielte den Dreiakter „Dat Sparkassenbook“ von Fritz Völker. In der Geschichte steht Jungbauer Bernd Lüdemann vor einem großen finanziellen Problem. Wie soll er das nötige Geld aufbringen, um den von seinem Vater beim Glücksspiel verlorenen Hof zurückzukaufen?

Thomas Gätje hatte als Jungbauer gleich zu Beginn die Lacher auf seiner Seite, als er eine Kaffeemütze aufsetzte, um das in der Wiege liegende Kind zu bespaßen.

Wie also kommt man an Geld? Bei der Klassenlotterie lag Bernd knapp daneben, sodass seine Tante Lene Reimers, überzeugend gespielt von Sabine Cordes, ihm diese Flausen ausreden will. Aber Bernd lauert auf sein Glück.

Bernds Ehefrau Antje Lüdemann, gespielt von Lisa Mattfeldt-Köster – auch privat sind sie ein Paar – hielt ihrem Mann im Haus den Rücken frei und schmeißt mit Tante Lene den Haushalt.

Plötzlich sagt sich Besuch an, Tante Lenes Bruder Ernst Reder kommt aus dem Krankenhaus (eine Paraderolle für richard Elling), Bernd holt ihn vom Bahnhof ab.

Den von einer Operation schwer gebeutelten armen Onkel schleppt Bernd in die Stube. Natürlich serviert Antje leckeren Bohnenkaffee und Torten vom Konditor. „Der Kaffee schmeckt aber – gegen die Brühe im Krankenhaus“, lobt Onkel Ernst.

Doch was ist jetzt mit dem titelgebenden Sparkassenbuch? Jochen Peemöller, Knecht bei der Nachbarin Trina Brookmann, schnüffelt im Jackett von Onkel Ernst und findet das Objekt der zukünfitgen Begierde. Sönke Cordes, der erstmals auf der Bühne stand, spielt den Knecht sehr überzeugend in seiner pfiffigen Art. 42.000 Mark sind auf dem Konto – und das bekommt auch die Nachbarin Trina mit, die von Claudia Müller (geb. Gätje) gut dargestellt wurde. Bei ihr geht der Kuckucksanbacker, der Gerichtsvollzieher, fast täglich ein und aus. Klar kann sie Geld gebrauchen

Trina war mal die Verlobte von Ernst und baggert ihn gleich wieder ordentlich an. Doch Ernst meint, dass Trina etwas rund um die Hüften geworden ist. Trinas Antwort: „Soll ich so aussehen wie deine Schwester Lene, ein Plettbrett mit zwei Rosinen?“ Dann doch lieber etwas mehr auf den Rippen, findet sie.

Fortan buhlen alle um den Onkel und sein Sparkassenbuch. Lena für ihren Neffen Bernd. Trina, die Ernst förmlich überfällt und zu sich nach Hause schleppt. Schnell lässt sie von ihrem Knecht Jochen den Koffer holen.

Doch das junge Glück hält nicht lang und Ernst kommt zum Neffen und seiner Familie zurück. Der freut sich. Nicht wegen des Sparkassenbuches, da ist echte Sympathie im Spiel. Schließlich soll der begehrte Hof parzelliert werden. Bernd, Ehefrau Antje und Tante Lene kratzen alles Geld zusammen, um wenigstens eine Parzelle für 3.000 Mark zu kaufen.

Doch dann kommt alles ganz anders. Aber wie, das soll noch nicht verraten werden. Den Zuschauern, die am Freitag, 7. April, am Sonntag, 9. April, um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen; am Donnerstag, 13. April, um 20 Uhr sowie am Ostermontag, 17. April, um 19 Uhr soll doch die Spannung und Erwartung erhalten bleiben. Zu lachen gibt es jedenfalls reichlich, das kann man schon verraten. Regisseur Günter Gätje ist es gelungen, seine Theaterleute in Höchstform zu bringen, Tosnackerin (Souffleuse) Ursula Zessin musste kaum eingreifen. Für die Requisiten war Christa Gieschen zuständig, die hervorragenden Masken kamen von Susanne Bomnüter und Fenja Warnke.

Also, ran ans Telefon und bei Karin Gätje (04232/9450500) Karten für die restlichen Aufführungen bestellen. J hu