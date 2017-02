Internationale Kohltour feiert 40-jähriges Bestehen

Völkersen - Von Anneliese Hamann. Als sich im Sommer 1977 Völk‘ser zum Grillen trafen und bei bester Laune das nächste Zusammensein, eine Kohltour für das Jahr 1978 planten, hat keiner geahnt, was aus der Aktion mit zwölf Nachbarn werden sollten.

Die mittlerweile wahrscheinlich älteste und internationalste Kohltour überhaupt. Und das seit Jahrzehnten mit bis zu 90 Teilnehmern. In bequemer Kleidung (Hosen mit Gummizug, damit der Kohlgenuss nachher nicht einengte) ging es 1978 los. Nach einem Marsch ums Dorf kehrten die Kohlis mit großen und kleinen Leuten und Bollerwagen beim Gasthaus Intemann ein. Dort wurde getanzt und gefeiert bis in den frühen Morgen.

Die lustigen Kohltouren sprachen sich herum, immer mehr Kohl – und Feierwillige aus dem Umkreis wollten gerne mit. Das ging durch Mundpropaganda so weit, dass sich Menschen aus Bremen, Hamburg, Hohenweststedt, Konstanz, Lemgo, Neumünster, Salzgitter, Stuttgart, Wuppertal den Völksern anschlossen.

Die Teilnehmerzahlen stiegen weiter, es wurde international: Kohltour-Legionäre aus Dänemark, England, Frankreich, Holland, Italien und Manila lernten den Völkser Ausmarsch kennen und lieben. Und so ist es geblieben. Kohltouristen aus aller Welt starten jährlich gut gelaunt zur so fünf bis sechs Kilometer langen Völk‘ser Grünkohltour. Die unbefangene, kameradschaftliche Gemeinsamkeit ist immer das Ziel. An markanten Punkten gibt es Kurze ut‘n Buddel zum Aufwärmen. Früher wurden Spiele (Besenweitwurf, Teebeutel-Schleudern usw.) gemacht. Aber bei so vielen Teilnehmern ließ man das lieber bleiben, damit man es pünktlich zum Essen schafft.

In den ersten Jahren war unterwegs eine Glühweinstation mit Schuss anzugehen. Aber dort sprachen einige dem Schuss so gut zu, dass der Kohlgenuss schon mal zu kurz kam. Seitdem gibt’s unterwegs eine Kaffee- und Kuchenstation.

Das Grünkohl-Studium dauert schon 40 Jahre. Warum? Grünkohl ist gut für Augen, Nerven und die Haut. Als gesunde Droge macht er schön, schmeckt phantastisch mit vielen Fleischzutaten, und man soll ja auch viel trinken. So kann ein Kohlesser zum Fress- und Suupsack mutieren und wird zum Spaße aller mit dem Fressorden geehrt, der dann beim nächsten Kohlfuttern wieder zum Tragen kommt. Das geschieht in diesem Jahr am 25. Februar.

Dann gibt es unter den Kohl-und Pinkel-Fraktionen von weit her welche, die sich oft nur einmal im Jahr sehen, große Wiedersehensfreude, es wird erzählt, zugehört, der Alltag bleibt weg. Man weiß, was hier richtig ist und das ist das Völkser Geheimnis: Jede und Jeder ist einzigartig, alle werden geschätzt, mögen und achten sich, haben Spaß, wandern, essen, trinken und feiern gemeinsam. Man freut sich nur an dem, was man teilt

Ein weiterer Höhepunkt naht: Am Montag 13. Februar, ab 12.10 Uhr sind drei Völkerser Kohltour-Leute in der Plattenkiste beim NDR 1 Radio in Hannover zu Gast.

Gründungsmitglieder von 1977 sind: Rita und Werner Mackoviak, Irmgard und Wilfried Meyer, Hilde und Helmut Schröder, Lisa und Jochen Poetukat, Julia und Klaus Vietzke. Den Vorstand seit 2011 bilden: Christoph Drescher, Wolfgang Hamann, Dennis Herold.