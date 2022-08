In Steinberg schwingt der Festzeltboden

Teilen

„Wolken, Wind und Wogen“ – der Shantychor begeisterte das Publikum. © Jordan

Steinberg – Wenn jemand groß Geburtstag feiern will, dann bereitet man für seine Gäste einiges vor. Schließlich sollen alle Spaß haben und sich wohlfühlen. Wenn man einen 111. Geburtstag feiert, dann erst recht. Das siebenköpfige Organisationsteam hat für die die drei Tage währenden Feiern zum Schnapszahl-Geburtstag jede Menge Zeit, Gehirnschmalz und Engagement investiert.

Und? Wie lautet jetzt das Fazit? „Hm. Ja, also ... der positive Zuspruch hat uns schon sehr gefreut“, lässt sich Eckhard Behrmann aus besagtem Orga-Team entlocken.

Schon der Auftakt mit dem Fußballturnier war nun wirklich nicht schlecht. Gewonnen haben ausgerechnet „Die Schwalbenkönige“. Die konnten aber wirklich kicken, ihr einziges Gegentor haben sie erst im letzten Spiel bekommen. Aufmerksamen Zuschauern entging nicht, dass Landrat Peter Bohlmann mit seinem Sohn in einer Mannschaft kickte. „Sehr engagiert, ehrgeizig und offensichtlich mit Spaß.“ Aber für Platz 1 hat es nicht gereicht. „Hinterher gab es noch, wie in Steinberg üblich, ein gemütliches Beisammensein. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung“, erklärt Eckhard Behrmann.

Wie würde das Wetter einen Tag später beim Umzug sein? Würde der etwa im Regen ertrinken? Tat er nicht. Beim Aufbau am Donnerstag lief bei allen Helfern der Schweiß noch in Strömen. Wie sollte Mensch es bei solchen Temperaturen im Zelt aushalten können?

Auf dem Steinberg gab es am Freitag dann ein ganz bisschen Regen und in der Folge äußerst angenehme spätsommerliche Temperaturen. Beste Voraussetzungen für den Festumzug. Für den hatte man Treckergespanne für diejenige organisiert, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind. Und einen Wagen für den Musikzug Uphusen gab es auch. „Aufgelockert wurde das Ganze durch die Verkleidungen der Leute“, so Behrmann über den Umzug, der dann vor allem zu Fuß unterwegs war.

In Steinberg waren die allermeisten Umzugsteilnehmer zu Fuß und viele verkleidet unterwegs. © Jordan

Nach anderthalb Stunden und Runden durch das Dorf gab es auf dem Festplatz Musik von Michael Schmitz, einen Zauberer und ein Schminkangebot für die Kinder, eine Hüpfburg. Anschließend legten erst die Shantymen vom Chor „Wolken, Wind und Wogen“ einen überaus gelungenen Auftritt hin. Danach war Party mit DJ angesagt. „Da kam am Freitag der Anruf, der ursprünglich gebuchte DJ kann nicht, Corona...“, sagt Behrmann und gibt kleine Hinweise auf ein dezent verzweifeltes Orga-Team. Es folgten unzählige Telefonate und „ein absoluter Hauptgewinn. Das ging schon ziemlich gut ab. Der hat den Zeltboden zum Schwingen gebracht.“ Und zwar bis um 3 Uhr sorgte DJ Leif für begeisterte Gäste.

Für den Sonntag hatten die Steinberger einen kleinen Flohmarkt organisiert und die Band FolxSinger aus Ottersberg für den Frühschoppen engagiert. „Hier ist vielleicht eine kleine Selbstkritik fällig. Wir haben schon um 10 Uhr angefangen. Der eigentliche Zulauf kam dann aber so um 11 Uhr.“ Wer mochte, konnte sich am Mittag einen deftigen Erbseneintopf einverleiben, hinterher gab es noch einmal Kaffee und Kuchen – und dann war es auch mal gut, der Geburtstag zu Ende gefeiert. Und am Ende dann alle zufrieden. Genauso sollte es sein. jpw