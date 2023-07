In Holtebüttel bestimmen die Frauen

Von: Wiebke Bruns

Diese beiden sehen so richtig harmlos aus. Dabei können Opa und Oma ihre Familien schick auf die Palme treiben – und die Zuschauer ins absolute Vergnügen. © Bruns

Holtebüttel – Nicht viel zu lachen haben dieser Tage die Männer auf der Freilichtbühne Holtebüttel. Aber nur in der Komödie „Opa, dat reckt!“. Für die rund 200 Zuschauer, ganz gleich, ob Mann oder Frau, war der Spaß bei der Premiere umso größer. Das wird in den noch folgenden sieben Vorstellungen gewiss nicht anders sein.

Bestimmend sind die Frauen. Da ist Magda, perfekt besetzt mit Angelika Bresagk, die es auf die Palme treibt, dass ihr Schwiegervater den Ruhestand in vollen Zügen genießt. Opa (Jörg Grimm) gönne sich zu viel neumodischen Kram, wie ein Handy, einen Kaffeevollautomaten und ein Motorrad mit Beiwagen. Schließlich will er mit seiner Liebsten (Annegesine Liebrum) noch einmal über die Alpen nach Italien. So wie bei der Hochzeitsreise vor 50 Jahren.

Die missgünstige und gierige Schwiegertochter tobt. „Der soll sparen. Nur wer spart, kann was vererben.“ Opa, ein gewieftes Schlitzohr, kontert: „Lieber vererbe ich alles dem Hundefriedhof.“

Und während die beiden sich angiften, strickt Oma weiter und ihr gutmütiger Sohn Paul (Heiner Lindhorst) rollt mit den Augen. Oma, liebenswert, aber tüdelig, sorgt für großes Gelächter. Der Em(a)il passt ins Handy, staunt sie.

Doch kurz darauf kommt es zu einem Diebstahl und einem Unfall. Deshalb stranden zwei Urlauber auf dem Hof. Die dominante und ebenfalls gierige Lore (Sylvia Grimm) und ihr Mann Heinz (Claus-Peter Kuß), der nichts zu melden hat. Vertreter Friedhelm Friedrich (Jürgen Reimers) verzweifelt an Oma Lena. Und Enkelin Sylvi (Vineta Grimm) ist geschockt von Opas Unfall. Bis, na ja, das wird hier noch nicht verraten.

Nun reicht das aber. Oder auch nicht. Wie sich das für eine gute Komödie gehört, nimmt „Opa, dat reckt“ im Laufe der Geschichte an Fahrt auf. © Bruns

Mit jedem Akt wird die Komödie von Bernd Gombold, Regie führte wieder Marita Coels, unterhaltsamer. Ins Plattdeutsche übersetzt hat das Stück noch Holger Intemann, der über Jahre die Zuschauer auf der Bühne der Holtebütteler Plattsnackers begeisterte und im November 2013 überraschend verstarb. Danach lag seine Übersetzung in der Schublade. Der Verlust war zu groß, um die Komödie aufführen zu können. Nun ist die Zeit gekommen. So hat Holger Intemann post mortem Anteil an den vergnüglichen Abenden, die allen bevorstehen. Es hätte ihm gewiss gefallen.

Bis zum 30. Juli wird mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags ab 20 Uhr gespielt. Nur am Freitag, 21. Juli, beginnt die Vorstellung schon um 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder drei Euro und Gruppen bekommen auf Nachfrage einen Preisnachlass. Informationen dazu und Theatergutscheine gibt es unter Telefon 0177 / 194 12 10.

