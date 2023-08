In Daverden gibt es Hochzeitsgeschenke auf dem Sarg

Die Stimmung auf den Zuschauerplätzen war überaus gut. Es wurde ja auch beste Unterhaltung geboten. © Hustedt

Daverden – „Das ist nicht nur für euch eine Premiere, sondern auch für mich“, sagte Mieke Penczek, die stellvertretende Leiterin der Freilichtbühne Daverden vor dem versammelte Premierenpublikum. In den Märchenstücken hat sie schon oft gespielt, noch nie in den plattdeutschen Komödien. Und nun sollte sie das Publikum begrüßen. Op Platt. „Ich habe mir das von Oma aufschreiben lassen und dann auswendig gelernt“, verriet sie.

Und ihre Begrüßung in der plattdeutschen Sprache war perfekt.

Das lässt sich auch zur Premiere des Stückes „Swatte Hochtiet“ sagen. Fritz Henken und Helferin Katrin Lange-Spreckels in der Regie sowie die elf Spielerinnen und Spieler lieferten ab, es klappte wie am Schnürchen. Und die über 250 Zuschauer kamen aus dem Lachen nicht heraus.

Im Mittelpunkt stand das junge Brautpaar, gespielt von Oskar Heine und Julia Wachtmann. Der Bräutigam hatte die einzige hochdeutsche Rolle. Silke Thies, vielen wohl von der MTV-Goldbachbühne bekannt, die immer im Saal spielte, hatte mit der Brautmutter eine Paraderolle. „Vor vielen Jahren habe ich aber auch schon mal auf der Freilichtbühne mitgespielt“, verriet sie nach der Vorstellung. Mit der Brautmutter bekommt es auch Uwe Klein, der Brautvater, zu tun.

Immer wieder zupft sie an ihrem Mann herum, damit auch alles korrekt ist. Jens, der junge Bräutigam ist ein weiteres Opfer des „Schwiegermuttermonsters“. Irgendwann wird es ihm zu viel: Er schließt sich auf der Toilette ein. Das ist aber noch längst nicht alles.

Im Lokal von Wirtin Gerda, gespielt von Iris Thran, wird nicht nur Hochzeit gefeiert, es steht auch eine Trauerfeier an. Da hatte die junge Bedienung Claudia (Kathi Back) viel zu tun. Da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Der Tisch war also mit schwarzen Servietten eingedeckt. Sehr schön. Aber nicht für eine Hochzeit.

Der katholische Hochzeitspfarrer (Axel Braun) und die evangelische Beerdigungs-Pastorin, die Heike Ertel spielte, liefern sich feine Geplänkel. Oder auch mal mehr. Selbstverständlich geht schief, was schief gehen kann. Dann gesteht die eigentlich glückliche Braut Gaby ihrem lieben Jens, dass sie schwanger ist. Der allerdings ist nicht begeistert und eher fassungslos. Und auf sein: „Das kommt jetzt aber etwas plötzlich“ – schnappt sie zurück: „Du kommst ja auch immer so plötzlich.“

Die Braut wendet sich mit Grausen, die Brautmutter setzt den Musikanten in Kenntnis, was sie wünscht - und das Publikum amüsiert sich. © Hustedt

Hochzeitsgast Bernd, auf die Bühne gebracht von Willem Gohde, ist es völlig egal ob Hochzeit oder Trauerfeier. Hauptsache, es gibt etwas zu trinken. Der stark erkältete Hochzeitsmusiker (Volker Penczek) gerät nicht nur in das Visier der Brautmutter, er wird auch noch kurzerhand als Sargträger verpflichtet. Der Sarg landet mitten auf der Bühne, die Hochzeitsgeschenke obendrauf.

Das Premierenpublikum hatte seine pure Freude, Sigrid Meyer-Klein als Souffleuse musste kaum eingreifen. Trotzdem war dann eine Stimme zu hören. Ein bisschen dumpf, eher dunkel, männlich eben. Ach, du ahnst es nicht ... Kommt das Rufen etwa aus dem Sarg? Sollte man den noch einmal wieder aufmachen? Also her mit dem Akkuschrauber, und dann ... Mehr wird hier nicht verraten.

Mieke Penczek bedankte sich zum Schluss unter anderem bei der Blaskapelle des TSV Daverden unter Leitung von Hermann Wahlers, die vor der Aufführung und in den beiden Spielpausen spielte. Die nächsten Aufführungen sind am Mittwoch, 16. August, und am Samstag, 19. August, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 20. August, um 11 Uhr. Dann wird wieder am Mittwoch, 23., und am Samstag, 26. August, um 20 Uhr gespielt. Die letzte Aufführung findet am Sonntag, 27. August, um 18 Uhr statt. whu