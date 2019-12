Langwedel – Von einem großen Lottogewinn träumen wohl viele, doch nur bei wenigen Mitbürgern wird das auch Wirklichkeit. Bei der Goldbachbühne des MTV Langwedel drehte sich in der vergangenen Saison alles um das große „Lottoglück“ (so der Name des Stücks) und was es mit einer Familie macht. Sieben öffentliche Aufführungen gab es in Klenkes Gasthaus, und fast alle Vorstellungen waren ausverkauft. Daneben spielte man schon traditionell noch für die Eisenbahner, die Postler und den DRK-Ortsverein Langwedel/Daverden sowie die EWE-Senioren.

„Wir haben wohl insgesamt 800 Zuschauer gehabt“, freute sich ein glücklicher Regisseur Arno Stomberg. Beim letzten Termin, den der MTV-Vorstand auch noch nutzte, um Gaby und Erwin Mann als „Vereinshelden“ zu ehren, mussten gar Stühle hinzugestellt werden.

Absolut begeistert war Arno Stomberg vom Besuch der Landfrauen aus Langwedel und Umgebung, die so richtig Stimmung gebracht hätten. Aber auch sonst habe alles gepasst. „Es war immer ein super Publikum, der Funke ist immer schnell rüber gesprungen“. Die Wahl des Stückes „Lottoglück“ sei eine gute gewesen, wie die Zuschauerzahlen bewiesen. „Es war ein tolles Stück mit hohen Anforderungen für die Laienspieler“, zollte der Regisseur ordentlich Lob.

Die Hauptdarsteller Silke Thies und Richard Elling standen in fast jeder Szene auf der Bühne. „Da gab es zwischendurch kein Ausruhen hinter der Bühne“, so Stomberg. „Es waren hohe Anforderungen gestellt, doch die Stimmung unter den Mitspieler war super.“

Silke Thies und Richard Elling spielen schon seit vielen Jahren für die Goldbachbühne und bringen eine entsprechende Erfahrung mit. Elling übernimmt in den Wintermonaten bei der Theatergruppe des Schützenvereins Langwedelermoor auch noch regelmäßig Rollen. Ulrich Blohme, der den Schwiegersohn des Lottogewinners spielte und in der Rolle des Lehrers überzeugend besserwissend und als unglaublicher Klugschnacker auftrat, bringt ebenfalls reichlich Theatererfahrung mit.

Marie Intemann, im Stück die Tochter der Lottogewinner, stand noch am Sonntag, 4. August, auf der Freilichtbühne Holtebüttel auf der Bühne, wo sie bei der Komödie „Schöne Ferien“ ihre persönliche Premiere als Laienspielerin feierte und spielte dort schon souverän und überzeugend. Gleich am nächsten Montag, 5. August, begannen die Proben der Goldbachbühne. Marie Intemann hatte also keine Zeit zum Verschnaufen, doch damit hatte sie keine Probleme, sie fühlte sich in der Rolle der Tochter sichtlich wohl. Bei so vielen tollen Leistungen brauchte Marion Gerken als Souffleuse kaum eingreifen.

„Ich ziehe den Hut vor den vier Spielern. Ich habe großen Respekt vor diesen Leistungen“, so ein stolzer MTV-Vorsitzender Marco Behrmann. Er bedankte sich auch im Namen des MTV-Vorstands bei seinen Mitspieler. Im nächsten Jahr will er wieder selbst auf der Bühne stehen, kündigte er an. Am letzten Spielabend, als wie erwähnt das Ehepaar Mann geehrt wurde, schenkte er den Theaterleuten jeweils einen Lottoschein. Das große Lottoglück stellte sich aber hier nicht ein.

Nicht zu vergessen die Helfer hinter der Bühne: Sebastian Schröder für die Technik sowie Axel Braun und Peter Oppermann für die Bühnengestaltung. Auch die Küche des Gasthauses Klenke ist lobend zu erwähnen, sie zauberte an allen Theaterabenden ein kalt-warmes Büfett, sorgte bei Nachmittagsvorstellungen für Kaffee und Kuchen, bei der Vormittagsveranstaltung für ein feines Frühstück, am letzten Saisonsonntag für ein Kohl- und Pinkel-essen und steigerte so die Attraktivität der Theatertermine. hu