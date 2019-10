Immer gerne unterwegs

Haberloh – Den Berliner Tobias Panwitz alias „Trailhead“ begrüßte Dichterwirt Roland Pöllnitz im Hofcafé in Haberloh. Der Folk- und Country-Musiker hätte bei seinem Konzert am Samstagabend mehr Publikum verdient gehabt, die Zahl der Besucher war übersichtlich.

Panitz erzählte an dem Abend aus seinem Leben. Geboren ist er in Treptow, aufgewachsen in Ost-Berlin. Die Mauer fiel gerade zur rechten Zeit, um seine Sehnsucht nach der Weite zu stillen. So zog es ihn Anfang der 1990er Jahre in den Norden von Kalifornien, um dort in uralten Mammutbaumwäldern zu arbeiten. Dabei lernte er auch die englische Sprache, denn in den DDR-Schulen war ja Russisch Pflichtfach.

Damals wollte er in den USA eine große Karriere starten, doch es zog ihn nach Deutschland zurück. In Kalifornien hatten ihn die Folksongs fasziniert, so dass er sich der Folk- und Countrymusik verschrieb. Daher stammt auch sein Künstlername „Trailhead“, übersetzt „Ausgangspunkt eines Wanderweges“. Der Begriff wird in den USA für den Anfang von Pfaden verwendet. „Ich fühle mich am lebendigsten, wenn ich unterwegs bin. Ich kann schlecht still sitzen“, erläuterte Panwitz. Also wanderte er los, die Schildkröte wurde sein Titelbild.

Trailhead beschreibt musikalisch seine Reiseerlebnisse und Begegnungen am Wegesrand in energiegeladenen Folksongs und stimmungsvollen Balladen. Mit Gitarre, Mundharmonika und Klavier besang er Begebenheiten zwischen nordamerikanischen Wegen, lettischen Flüssen und südamerikanischen Landschaften. Beeinflusst von klassischen US-Songwritern der 1960er und 1970er Jahre, verband Tobias Panwitz seine englischen Songs mit Geschichten und Erzählungen über Orte und Momente, mit denen sie verbandelt sind. Ob auf spanischen Caminos, den Hochebenen Norwegens oder in den peruanischen Anden – er zieht es vor, zu Fuß unterwegs zu sein. „Laufen ist gute Monotonie für mich. Ideen und Songs kommen und gehen, mache bleiben hängen. Und laufen ist ja purer Rhythmus. Die Schritte allein geben einem schon den Groove für einen Song“, erläuterte er.

Panwitz marschiert entlang von Landstraßen und auf Pilgerwegen, barfuß oder in Stiefeln, singt über Weglaufen und Wiederkehr und über die Gedanken, die dabei wie Landschaften vorüberziehen. So sind im Laufe der Zeit viele Songs beim Laufen und über das Laufen entstanden.

Trailhead erzählte aber auch über seine Fahrt nach Haberloh und über die unterwegs eingelegte Pause, in der er viele Steinpilze fand. „Für die nächste Woche bin ich gut versorgt.“ Allerdings gehe mit der Pilzzeit auch das Ende des Sommer einher.

In Zukunft wolle er aus Umweltschutzgründen mehr mit der Bahn fahren, kündigte Panwitz an und verriet: „Ich habe eine Faszination für Züge.“ Das begründete er mit der Modelleisenbahn seines Großvaters, der in einem Dorf zwischen Bautzen und Löben wohnte, und den er dort oft besuchte. Der Opa fuhr aber auch Auto. Er hatte keinen Trabant oder Wartburg, sondern er leistete sich einen Skoda. Auch diesem blauen Wagen widmete Trailhead einen Song.

Aber wieso landete der weitgereiste Musiker nun im kleinen Haberloh? „Ich habe von befreundeten Künstlern gehört, dass es dort immer so stimmungsvoll ist.“ Also nahm er Kontakt mit Roland Pöllnitz auf. Natürlich stellte Trailhead auch sein Debütalbum „Road to Salamanca“ und andere Tonträger vor, so auch das neue Walking-Song-Album „Keep Walking“. Zum Schluss kreiste dann wie immer im Hofcafé der Hut – aber da mussten die wenigen Gäste schon sehr großzügig sein. hu