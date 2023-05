Grüne Behälter vor grüner Kulisse: Im Etelser Schlosspark stehen neue Mülleimer entlang der Wege

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Zum Bild des Schlossparks gehören die neuen Abfallbehälter dazu. Das finden auch Günter Steffens, Edith Schulgowski und Andreas Brandt vom Schlossparkverein. © Wenck

Im Etelsener Schlosspark stehen neue Mülleimer, die einfacher zu leeren sind und farblich zu den Schildern und Infotafeln passen.

Etelsen – Irgendetwas im Schlosspark zu Etelsen sieht anders aus. Ja, sicher alles wird grün und immer grüner, das Laub wird immer dichter, alles blüht. Aber diese Veränderung, die hier gemeint ist, betrifft etwas anderes, und wer direkt damit zu tun hat, ist ausgesprochen dankbar. Gemeint sind die neuen Abfallkörbe, vorzugsweise neben Ruhebänken aufzufinden. Die grünen tonnenartigen Gebilde hat der Schlossparkverein angeschafft.

Auch, weil sie so gut und viel besser als die alten Drahtkörbe zu der neuen Beschilderung im Park passen. Vor allem aber wurden sie aufgestellt, weil sie viel bessere Arbeit leisten, als ihre Vorgänger. Das Geld für diese Anschaffung kommt aus der Schlossparkspende 2022. Insgesamt 17 neue Behälter wurden aufgestellt. Aber nicht einfach so. „Wir haben ausgekundschaft, wo was am besten steht“, erklärte Bürgermeister Andreas Brandt als Vorsitzender des Schlossparkvereins. „Na, ja. Ich hab’ mir mal den Spaß gemacht“, sagt Günter Steffens. Der Etelser ist ohnehin als Ranger ehrenamtlich bei der Hege und Pflege des Parkes im Einsatz. Und hat dann eine ganze Weile geguckt, wo welche Abfallkörbe wie intensiv genutzt werden – und wo man besser noch zusätzliche Behältnisse aufstellen sollte.

Leerung alle 14 Tage

Das Ergebnis: Die Abfallkörbe werden jetzt alle 14 Tage geleert. „Das ist auch nötig“, meint Andreas Brandt. Die neuen Behälter sind keine offenen Körbe mehr, durch ihre Öffnungen lassen sich nicht mehr ganze Ladungen an Haushaltsmüll und Sperrmüll stopfen. „Das hat es alles schon gegeben“, so Brandt. Die neuen Behälter sind zudem einfach zu leeren, niemand muss für diesen Job mehr nach dem Abfall fischen – und dabei eventuell auf Scherben oder gar Spritzen stoßen. Denn „das hat es auch alles schon gegeben“. Dass die neuen Mülleimer dunkelgrün sind, ist Absicht. So passen sie perfekt zu den neuen Straßenschildern und Infotafeln. „Und hier unter den Bäumen würden sie mit der Zeit sowieso grün werden“, schmunzelt der Parkvereinsvorsitzende.

Grundsätzlich sind die Parkbesucher in den vergangenen Coronamonaten und Jahren aber schon vernünftiger geworden, so die Beobachtungen der Leute vom Schlossparkverein. Es liegt so gut wie kein Unrat mehr in Büschen und auf dem Rasen, die Hundekotbeutel werden ordentlich verstaut. „Darüber sind wir sehr glücklich“, sagt Brandt. Das gilt ausdrücklich auch noch einmal für die Teilnehmer an der Neujahrsspende 2022. Das Aufstellen der Müllbehälter war nämlich keine finanzielle Kleinigkeit. Die Anschaffung und die ordentliche Installation hat knapp 10 000 Euro gekostet.