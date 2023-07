Im Bahnhofstunnel Etelsen: Geputzt, was das Zeug hält

Von: Wolfgang Hustedt

Nach vollbrachter Tat: die freiwilligen Tunnel- und Gemäldereiniger Etelsens. © PS

Etelsen – War das für eine tolle Aktion! Der Bahnhofstunnel in Etelsen war doch schon ziemlich von einem grünen Film überzogen und mit ihm die Wandgemälde. Doch nach zweistündiger Arbeit am Montagabend mit vielen Helferinnen und Helfern strahlt und leuchtet jetzt nicht nur das Schloss, sondern auch alle anderen Kunstwerke, von Anne Richard geschaffen.

Die Künstlerin war auch selbst dabei, als es ans Putzen ging.

Die Idee zu der Aktion kam von Hella Bachmann, Heiko Block und Günter Steffens. Sie hatten dann zu einer gemeinsamen Säuberungsaktion aufgerufen. Über die Resonanz waren die drei denn doch erstaunt. Es waren wohl 25 Freiwillige, die mithalfen, unter ihnen auch Ortsbürgermeister Dieter Haase und Ortsrat Carsten Wagener.

Am Nachmittag hatte der Bauhof der Gemeinde den Tunnel kurzfristig von Laub und Müll befreit. Als Hella Bachmann kurz vor 18 Uhr am Tunnel eintraf, konnten die ersten Helferinnen und Helfer gleich loslegen. Günter Steffens befeuchtete die betroffenen Flächen erst einmal gründlich mit dem Schlauch. Anschließend schnappten sich die Helferinnen und Helfer ihre Eimer und gingen mit Schwämmen an die Arbeit. Fachmännischer Rat kam von Anne Richard.

Angedacht war ursprünglich, nur das große Bild vom Etelser Schloss wieder schön zu machen. Aber da nun so viele Freiwillige mit so unglaublich viel Elan und Freude, ja fast ausgelassen, gemeinsam an die Arbeit gingen, nahm man sich den gesamten Tunnel vor. Hella Bachmann dankte im Übrigen dem Anwohner, der Wasser zur Verfügung gestellt hatte, ohne das die Aktion so gut gar nicht hätte funktionieren können. Am Ende war auch Anne Richard begeistert von dem Ergebnis: „Ihr habt geputzt, was das Zeug hält“, ließ sie dann über die sozialen Medien wissen. „Das Schloss kann man wieder richtig gut erkennen und die anderen Denkmäler auch“, freute sie sich.

Hella Bachmann stellte fest: „Die Wertschätzung der Kunst im öffentlichen Raum, die ehrenamtliche Mithilfe, die gemeinsame Kraft und Energie und auch die Motivation, die dadurch freigesetzt wird, war überwältigend. Diese Aktion beweist, dass auch ein großes Dorf ganz eng zusammenrücken kann und kleine Wunder bewirken kann.“ Da konnte Ortsbürgermeister Dieter Haase seiner Stellvertreterin zustimmen. whu

Mit Eimern und Schwämmen bewaffnet machten sich die Helferinnen und Helfer an die Arbeit. © Hustedt