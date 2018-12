Begeisterte Besucher beim Adventskonzert der Blaskapelle des TSV Daverden

Daverden - Den Daverdener Weihnachtsmarkt wollten etliche Menschen besinnlich beschließen. So waren am Sonntagabend zum traditionellen Adventskonzert der Blaskapelle des TSV Daverden in der St. Sigismund-Kirche viele Besucher gekommen. In seiner Begrüßung versprach Pastor Lars Quittkat eine vorweggenommene musikalische Bescherung. Die Blasmusiker würden ein musikalisches Päckchen nach dem anderen öffnen.

Auf dem (inzwischen fünften) Weihnachtsmarkt wird bewusst auf permanente Hintergrundmusik verzichtet, es gibt ja das klangvolle Finale.

Nach der Begrüßung legte das beliebte Orchester unter der Leitung von Hermann Wahlers auch gleich los. Natürlich wurden viele Weihnachtslieder gespielt.

Zwischendurch trug Herbert Luttermann heitere und besinnliche Zeilen vor.

Er erinnerte an das traditionelle Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das erstmals am Heiligabend 1818 in Salzburg zu hören gewesen war, nur mit Gitarrenbegleitung. Das Lied erreichte die Herzen. Es ist eine Friedenbotschaft, die selbst in den Schützengräben gesungen wurde.

In der zweiten Pause las Herbert Luttermann zwei lustige Geschichten vor. In der ersten suchte die Ehefrau ein Geschenk für ihren Mann und wurde von einem Wecker für ihn überzeugt. Doch der Verkäufer hatte den Wecker so gestellt, dass er mitten in der Predigt losging. In der nächsten Geschichte suchte der Vater ein passendes Geschenk für Tochter und Schwiegersohn und kam auf ein Theater-Abo. Was dann auch für Oma und Opa quasi ein Geschenk war, denn so schläft der Enkel öfter bei den Großeltern.

+ Hermann Wahlers (li.) und die Blaskapelle des TSV Daverden begeisterten am Sonntagabend ihr Publikum. - Fotos (2): Hustedt

Hermann Wahlers berichtete von der jüngsten Jahreshauptversammlung des Blasorchesters, auf der Theo Gansbergen zum Alterspräsidenten gewählt wurde.

Und der hatte gleich Sonderwünsche. So sollte das Orchester die Musik aus dem berühmten tschechischen Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ spielen. Das klappte hervorragend, nicht nur Theo Gansbergen war begeistert, auch das Publikum sparte nicht mit Beifall.

Nach einer böhmischen Polka verriet Hermann Wahlers den zweiten Wunsch, nämlich ein Stück aus Händels Messias von 1741. Und auch das wurde fehlerfrei gespielt.

Hermann Wahlers moderierte die jeweiligen Stücke jeweils an – und fing auf einmal zu winken an. Er hatte seine kleine Enkelin Leni auf dem Arm von Sönke Wahlers entdeckt, und Leni winkte natürlich zurück.

Es ging weiter mit einem Weihnachtslieder-Potpourri, bei dem viele Besucher kräftig mitsangen. „Ihr braucht aber nicht nach jedem Stück klatschen“, meinte Wahlers. Doch auch nach diesem Potpourri wurde ausgiebig applaudiert.

Nach dem über eine Stunde dauernden Konzert gab es so viel Beifall, dass Hermann Wahlers und die Musiker um eine Zugabe wirklich nicht herumkam. Doch bei der einen Zugabe blieb es natürlich nicht, die Bläser verwöhnten ihre Zuhörer mit mehreren Stücken, sodass dieses Konzert erst nach rund 90 Minuten mit „Feliz Navidad“ endete . Nachdem de letzte Ton gespielt war, standen die Orchestermitglieder auf, um den deutschen Text zu singen: „Ich wünsche Euch eine frohe Weihnacht.“ Die Musiker bewiesen, dass sie auch singen können. Der Schlussapplaus war riesengroß.

hu