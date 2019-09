Ideale Rennstrecke gefunden

Langwedel – Die Farbe? Original Deutz-Grün. Jedenfalls nah dran. Der Strohhut über dem Helm sitzt korrekt. Kein Qualm aus dem Auspuffrohr, Krach hört man auch nicht. Wie auch, eine Seifenkiste hat ja keinen Motor. „Na, ja“, meint einer der Zuschauer am Rande der Piste. „Der Cw-Wert ist nicht optimal.“ Macht nix. Angefeuert wird trotzdem, und zwar bei jedem Starter.

Die Gemeindejugendfeuerwehr im Flecken Langwedel hatte zu ihrem dritten großen Seifenkistenrenntag eingeladen. Die Jugendfeuerwehren aus Daverden, Langwedel und Holtebüttel waren am Start. Dazu kamen die Kollegen von der Jugendfeuerwehr aus Uesen. Und ein junger Mann mit Sonderstartrecht: der sechsjährige Konstantin aus Bassum. Dem hat sein Opa eine Seifenkiste gebaut und irgendwie mitbekommen, dass in Langwedel ein Rennen sein sollte. Als dann die Anfrage aus Bassum kam, „da haben wir ihn einfach direkt eingeladen“, sagte Matthias Jathe, stellvertretender Gemeindejugendfeuerwehrwart im Flecken.

Ausgetragen wurden die Rennen auf der Birkenallee, unweit des Langwedeler Feuerwehrübungsplatzes und der Müllverladestation. Die Straßenseitenränder wurden extra noch gemäht. Morgens um 7 Uhr begannen 25 Kameraden aus sechs Wehren damit, die Strecke renngerecht unter anderem mit alten Reifen und Strohballen zu präparieren, damit am Mittag die Jugend loslegen konnte. 30 Fahrer und insgesamt 70 Starts verzeichnet die Rennchronik. Die Strecke blieb trocken und Unfälle gab es dieses Mal erfreulicherweise keine. Letzteres, weil wirklich nur technisch beste Seifenkisten am Start waren – und man mit der Birkenallee offensichtlich die perfekte Piste gefunden hat: genug Gefälle, aber nicht zu viel. Eine wundervolle Kurve, aber nicht spitz. Nach dieser Veranstaltung steht jetzt schon fest: Natürlich wird es wieder ein Seifenkistenrennen geben, wieder auf der Birkenallee und dann vielleicht sogar mit Parallelstarts von zwei Kisten nebeneinander.

Erwähnt werden muss auch noch: Natürlich war für die Verpflegung von Fahrern und Besuchern gesorgt. Dass man die Kisten reibungslos wieder nach oben an den Start bekam, lag an einem Helfer, der sich nach einem Aufruf der Jugendfeuerwehren gemeldet hatte und mit seinem Quad die Kisten zog: Detlef aus Daverden, der am liebsten ungenannt geblieben wäre.

Genannt werden sollen aber unbedingt die Sieger.

In der geschlossenen Klasse (Seifenkisten nach Verbandsreglement) lagen drei Holtebütteler vorn: 1. Jannis Ehrenberg (33,21 Sekunden), 2. Simon Grimm (33,33), 3. Tetje Lindhorst (33,93). In der offenen Klasse: 1. Konstantin und der rote Blitz (35,54), 2. Jannis Ehrenberg und der grüne Deutz, der gut unterrichteten Kreisen zu Folge auch aus einer umgedrehten Badewanne gebaut wurde (39,85 Sekunden) und 3. Tetje Lindhorst (43,31).

Außerdem wurde wieder der Kreativpokal verliehen. „Das machen die übrigens ganz alleine“, berichtete Matthias Jathe. In der Jury sind nur Jugendliche, keine erwachsenen Funktionsträger. Da wird nach dem Aussehen einer Seifenkiste geguckt, ob der Fahrer cool verkleidet war, wie die Kiste gebaut ist, wie viel Spaß sie gemacht hat. In diesem Jahr ging der Wanderpokal nach Daverden. Durchaus zur Freude von Jathe. „Die haben wir schon 1996 gebaut. Für das erste Rennen der Kreisjugendfeuerwehr in Bendingbostel“, berichtet er über die Herkunft der Seifenkiste. Heute schmücken den Renner unter anderem zwei Blaulichter und ein Kennzeichen, das auf das Gründungsjahr der Daverdener Jugendwehr verweist. Auf Platz 2 in dieser Pokalwertung kam Konstantin, auf Platz 3 der Deutz aus Holtebüttel. jpw