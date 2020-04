„Ich wollte etwas zurückgeben“

Langwedel - Von Jens Wenck. Es war schon alles ganz anders, als gewohnt. Kein weites Halbrund im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses, sondern Einzeltisch mit ganz gehörig Abstand zum Nachbarn. Zum ersten Mal nach einer gefühlten Ewigkeit tagt am Mittwochabend wieder der Langwedeler Gemeinderat. „Nach einer so langen Pause war ich vor allem gespannt, wie alle das friseurmäßig überstanden haben“, begrüßte der Ratsvorsitzende Wolfgang Ewert seine Kolleginnen und Kollegen.

Die waren vor allem aus einem Grund ins Rathaus gekommen. Sigrid Ernst (SPD) hatte schon zum vergangenen Jahresende ihren Rückzug aus dem Gemeinderat angekündigt, Udo Felke übernimmt ihren Platz. Das kann man aber nicht einfach so machen, bei einem Wechsel muss der Gemeinderat zustimmen. Die Abstimmungsprozedur dauerte ganze vier Minuten. „Jetzt bist du raus aus dem Rat. Wenn auch mit Verzögerung“, befand Bürgermeister Andreas Brandt in Richtung Sigrid Ernst.

Von ihr kam ein Nicken, vom Bürgermeister die Rede zur Verabschiedung.

„Du bist kein Langwedeler Urgestein – und da hast viel bewegt“, so Brandt. Geboren wurde die staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterin in Wilhelmshaven, wohnte und lebte in Tübingen, Hamburg, und Bielefeld, bevor die Familie Ernst 1985 nach Langwedel zog.

Die einzelnen Familienmitglieder engagierten sich vor Ort, brachten sich ein. Sigrid Ernst zum Beispiel im MTV Langwedel. Und in der Politik. Die Sozialdemokratin war von November 2006 bis zum Januar 2018 im Ortsrat Langwedel, wurde gleich stellvertretende Ortsbürgermeisterin, bis sie 2011 die Nachfolgerin von Annedore Brennecke als Ortsbürgermeisterin wurde – und das Amt bis November 2016 bekleidete. Seit 2011 hatte Sigrid Ernst auch ihren Sitz im Gemeinderat.

„Du hast dich für die Seniorenarbeit starkgemacht“, so Andreas Brandt. Am Erhalt des Baudenkmals Häuslingshaus war sie sehr beteiligt. Ihr Engagement für die Senioren, ihren Einsatz für Künstlerinnen und Künstler und, gerade erst abgeschlossen, die Arbeit in der Arbeitsgruppe Spielplatzkonzept der Gemeinde, den Einsatz in der lokalen Arbeitsgruppe der Jugendhilfeplanung des Landkreises hob der Bürgermeister hervor. Die Personalakte von Sigrid Ernst verzeichnet den Vorsitz im Jugend-, Sozial- und Sportausschuss und die Mitgliedschaft im Umwelt–, Kultur– und Touristikausschuss.

Auch wenn sie nicht mehr in der Politik aktiv sein werde, „du wirst weiter in Langwedel aktiv bleiben“, war sich Brandt gewiss.

Deutlich hörbar emotional bewegt, fielen dann die Abschiedsworte von Sigrid Ernst aus. Von dem vielen Lob schickte sie gleich einiges wieder zurück. „Wir sind als Familie hier in Langwedel sehr wohlwollend aufgenommen worden. Wir haben in Langwedel eine richtige zweite Heimat gefunden.“ Nachdem man zugegeben vorher schon ganz schön in Deutschland herumgekommen war. Das bedeutete (und bedeutet) für Sigrid Ernst dann mit Blick auf Langwedel und die Langwedeler: „Ich wollte etwas zurückgeben.“

Am Mittwochabend gab Sigrid Ernst ihre Aktenordner an Udo Felke weiter. „Wenn ich Fragen habe, wenn ich Hilfe brauche, ruf ich dich an“, meinte das neue Ratsmitglied, das ehrenamtlich auch noch als stellvertretender Langwedeler Ortsbrandmeister unterwegs ist. „Auf jeden Fall. Immer gern“, so die Antwort.

Ihren Rücktritt begründete Sigrid Ernst so: „Ich muss meine Kräfte bündeln.“ Die Langwedelerin wird Ende August 75 Jahre alt. Das Alter und die Gesundheit fordern ihren Tribut.

„Gedanklich bin ich noch drin. So schnell kann man das nicht ablegen“, sagt Sigrid Ernst am Morgen nach der Ratssitzung. In Richtung Kultur wolle sie zukünftig arbeiten. Selbstverständlich bleibe sie weiter in der SPD, wolle weiter im Vorstand des Ortsvereins helfen, werde zunächst auch in der lokalen Arbeitsgruppe der Jugendhilfeplanung bleiben.

Sie hätte sich in ihrer politischen Laufbahn nicht mit all ihren Zielen durchsetzen können, hatte Bürgermeister und Parteikollege Andreas Brandt in seiner Laudatio erklärt. Was zweifellos stimmt. Für Sigrid Ernst aber auf keinen Fall als Grund für ihren Rückzug aus der Politik herhalten kann. „Das ist eben Demokratie. Und da ist so etwas doch ganz normal.“

Eigentlich nicht normal, in Zeiten der Corona-Krise aber wohl doch: Andreas Brandt ließ den Abschiedspräsentkorb in gebührender Entfernung stehen, Sigrid Ernst holte ihn sich selbst später ab.

Hauptamtsleiter Rolf Korb erläuterte dann, wie man im Flecken Langwedel verfahren will, wenn man bei zukünftigen Aussschuss- und Ratssitzungen (die kommen werden und kommen müssen) verfahren will, wenn man mit vielen Zuschauern und Bürgern rechnet. Und die aktuellen Abstandsregelungen zu diesem Zeitpunkt noch gültig sind. „Dann werden wir in die Sporthalle der Oberschule umziehen.“ Politik und Verwaltung würden unten auf dem Parkett Platz nehmen, die Bürgerinnen und Bürger auf den Zuschauerrängen – mit dem vorgeschriebenen Abstand.