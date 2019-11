„Ich mache keine Witze“

Satiriker und Kabarettist Hans Scheibner vor seinem Auftritt in Langwedel im Interview

+ Sie sind am 4. Dezember in Langwedel zu erleben: Petra Milchert, Hans Scheibner und Raffaela Scheibner. Foto: PS

Langwedel – Mit „Oma gibt nicht auf“ trägt der Satiriker und Kabarettist Hans Scheibner am Mittwoch, 4. Dezember, ab 20 Uhr im Rathaus Langwedel eine Weihnachtsgeschichte vor, die die Widersprüchlichkeit des heiligen Festes vor Augen führt. Begleitet wird das Hamburger Urgestein von seiner Frau, der Schauspielerin Petra Milchert sowie Tochter Raffaela. Rolf Göbbert besuchte Hans Scheibner jetzt für ein Gespräch in seinem Haus in Hamburg-Ohlstedt.