Holtebüttel Rockt: Zupacken und zusammenhalten

Von: Jens-Peter Wenck

Sie sind, neben einigen anderen, dafür verantwortlich, dass es das Festival gibt (v.l.): Peter Bruderhans, Tobias Kuhlmann, Tobias Durka, Nico Intemann, Lars Rohde, Mirko Radtke, Philipp Bresagk, Jonas Lindhorst, Melanie Kunze, Frederik Meyer, vor dem Banner: Michael Ehrenberg und Lisa Kasparek. © PS

Holtebüttel – Die Uhr tickt. Na ja, gewissermaßen. Im Internet auf der Seite eines Vereins läuft der Countdown, werden die Sekunden, Minuten, Stunden und Tage heruntergezählt. Ziellinie ist der 9. Juni. Dann geht in Holtebüttel unweigerlich zum elften Mal der Rock-Bär ab. Dass das überhaupt passiert, dass es das „Holtebüttel Rockt Festival“ überhaupt gibt, liegt nicht an einer ausgefuchsten Veranstaltungsagentur, sondern an einem Verein. Wirklich.

2012 gegründet, hat der Verein „Holtebüttel Rockt“ aktuell rund 90 Mitglieder. Die zahlen ihren Jahresbeitrag, ermöglichen damit die Durchführung des Festivals. Ein kleiner Teil der Mitglieder investiert darüber hinaus in seiner Freizeit eine Menge Arbeit und Tatkraft, ohne das hätte es das vergangene Jahrzehnt keine Festivals gegeben, sind sie sich in Holtebüttel sicher. Aber wer genau ist denn da eigentlich zugange?

An dieser Stelle starten wir mit Lars Rohde, dem 2. Vorsitzenden, Gründungsmitglied und ganz von Anfang an dabei. „Lars hatte damals die zündende Schnapsidee und organisierte die ersten beiden Festivals zuerst noch über den örtlichen Schützenverein“, berichtet Lisa Kasparek aus dem Orga-Team. Zu ihr später mehr. „Er nimmt jedes Anliegen ernst und ist im Verein das perfekte Bindeglied für alle Belange“, heißt es von ihrer Seite noch zu Rohde.

Fanden die ersten Festivals noch mit selbst gezimmerter Bühne aus Gerüstbohlen und Bands aus Klassenkameraden der damaligen Vereinsmitglieder statt, sind die improvisierten Festivalzeiten längst vorbei. Hier sind begeisterte Amateure auf absolutem Profiniveau am Start.

Der aktuelle Vorsitzende Tobias Durka stieg zwar erst etwas später als Mitglied ins Vereinsboot und in den Vorstand ein, war aber eine große Bereicherung, da er viel Erfahrung aus der Veranstaltungsbranche mitbrachte. „Tobi ist der klare kritische Kopf unseres Teams, der dafür sorgt, dass alles noch mal vernünftig überdacht und nicht unüberlegt gehandelt wird. Lars und Tobi ergänzen sich perfekt und sorgen für eine ausgeglichene Führung“, findet Lisa Kasparek, die bei den Holtebüttelern als Allround-Organisationstalent wirbelt.

Sie hat im Vorstand den wichtigen Posten der Kassenwartin, leistet das ganze Jahr über den Großteil der Verwaltungsarbeit und ist außerdem noch die Schnittstelle zum Presse- und Sponsoringteam. Am 9. und 10. Juni wird man sie auch noch am Einlass finden und überhaupt überall da, wo eine helfende Hand gebraucht wird.

Letzteres scheint aber überhaupt ein Merkmal dieses besonderen Vereins vom Dorf zu sein. Es wird angepackt, wo Hilfe gebraucht wird, ohne zu meckern und ohne lange zu sabbeln.

Mittlerweile haben sich dadurch bestimmte Leute auf bestimmte Aufgabengebiete konzentriert. Wer etwas gern macht, macht es in der Regel gut und effizient. Das Beispiel für diese These: Holtebüttel Rockt.

Wie das Bookingteam, das von Tobias Durka zusammen mit Robert Bogner (der übrigens auch Schriftwart im Verein ist) und Sascha Adam geführt wird. Die drei bringen Kenntnisse aus ihren eigentlichen Berufen mit, dazu Erfahrungen und Kontakte aus und in der Veranstaltungsbranche.

Die Verbindungen zu den Agenturen sind mittlerweile so gut, dass es möglich war ltchy als Headliner nach Holtebüttel zu bekommen. Die Band läuft nicht im Dudel-Hitparadenfunk, ist eingefleischten Rockfans aber schon lange bekannt, und wenn nicht, dann klingelt vielleicht bei „ltchy Poopzkid“ was. Den Namen trug die Band bis 2017. Mal so nebenbei: „Radio Bob – Deutschlands Rockradio“ ist 2023 als Sponsor beim Holtebüttel Rockt-Festival dabei. Zu empfangen als Streamingdienst im Internet – aktuell immer wieder mal mit Auszügen aus dem neuen Album von Itchy.

Nun aber husch, husch, zurück auf die Wiese in Holtebüttel. Kein Festival ohne das Gelände-Team. „Hier kommt wieder Lars Rohde ins Spiel, der zusammen mit Philipp Bresagk seit Jahren schon den Auf- und Abbau des gesamten Festivalgeländes koordiniert. Hierzu gehören neben der Bühne, dem Backstagebereich und dem Campingplatz auch die Versorgung des kompletten Geländes mit Strom, die Planung der Sanitäranlagen und, um an dieser Stelle mal zu zitieren, ,ganz viel handwerklicher Mut"“, erklärt Lisa Kasparek. Das Zitat wird von einem Grinsen begleitet. Natürlich haben die beiden fürs Festivalwochenende ein engagiertes Team an der Seite.

Felix Schmidt ist noch so ein Allrounder. Er kümmert sich um den Ticketvorverkauf und managt den Ticketshop sowie Einlass und Abendkasse, kalkuliert die Getränkebestellungen für das Festivalwochenende und ist Ansprechpartner für Lieferanten vor Ort, wirkt am Backstagecatering mit.

„Und ist dazu einer der schlauen Köpfe, der in der Theorie immer eine schnelle Lösung parat hat“, meint Kasparek.

Neben dem Social-Media-Auftritt kümmern sich Frederik Meyer und Eike Vetter mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor allem um den Internetauftritt, um Presseartikel und -anfragen.

„Seit Neuestem haben wir außerdem ein Team gegründet, das sich um das Sponsoring kümmert. Hiermit soll langfristig für finanzielle Planungssicherheit gesorgt werden und die Vernetzung mit lokalen Unternehmen ausgebaut werden“, erklärt Lisa Kasparek und fügt an: „Der Zusammenhalt ist toll, aber neuer Wind nie verkehrt und wer jetzt Lust hat, unser Team und unseren Verein genauer kennenzulernen, ist herzlich willkommen. Ehrenamtliche Helfer während des Festivals werden genauso benötigt wie neue Mitglieder und wir freuen uns über jede helfende Hand.“

Wer das tun möchte, wer noch mehr wissen will, dem wird auf der Internetseite h-rockt.com geholfen. Hier stehen auch die Bands des Festivals 2023.

Und hier gibt es auch noch Tickets. Nur so als kleiner Hinweis. jpw