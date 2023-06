Holtebüttel Rockt: So erfolgreich wie noch nie

Von: Jens-Peter Wenck

Das Team von Holtebüttel Rockt auf der eigenen Bühne – zu Recht und völlig verdient gefeiert. © Carina Rohde Fotografie

Holtebüttel – Still und leer liegen sie da. Als ob nichts gewesen wäre. Die eine oder andere Grasfläche ist ein bisschen brauner, als dass man allein die Trockenheit dafür verantwortlich machen könnte. Ist ja auch kein Wunder. Am vergangenen Wochenende standen links runter vom Broockkamp in Holtebüttel noch Autos, Camper, Zelte. Ein Stückchen weiter rechts das Kopfsteinpflaster des Weges hinunter:

Da war das Festivalgelände von Holtebüttel Rockt. Klein, fein, einfach klasse. Und? Die Bilanz? Letztes Jahr war, na ja, suboptimal. Was sagen die Verantwortlichen des Vereins vom Dorf zu 2023? „Ein so erfolgreiches Festival hatten wir noch nie!“, so Vereinssprecherin Lisa Kasparek. „Es war genau der Motivationsschub, den wir gebraucht hatten. Die harte Arbeit, das Umstrukturieren, das Riskieren und Investieren haben sich gelohnt.“

Dass dort etwas Großes über die Weiden am Broockkamp gehen würden, zeichnete sich schon am Freitag ab, dem traditionell schlechteren Festivaltag. „Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg“, hatte da der Vorsitzende Tobias Durka schon gemeint. „Wir haben sogar Besucher aus Nürnberg auf dem Campingplatz“, berichtete Durkas Kollege Carsten Rohde.

Am Ende hatten die Holtebütteler Gäste aus 13 Bundesländern, selbst der vergrößerte Campingplatz war restlos ausverkauft, an der Abendkasse so viele Tagesgäste wie noch nie. Dabei hatte der Vorverkauf in den letzten Wochen vor dem Festival noch einmal Fahrt aufgenommen. Bis zu 1 500 Besucher habe man an beiden Tagen in der Spitze gezählt, so Lisa Kasparek.

Schon am Freitag war die Stimmung großartig, nicht nur bei Headliner Watch Out Stampede. © Wenck

Damit ist auch ganz deutlich: Holtebüttel ist eines der kleinen Festivals in der Republik. Und ein besonderes, weil von lauter Ehrenamtlichen getragen und organisiert. Holtebüttel Rockt ist ein eingetragener Verein.

Und dessen Mitglieder haben sich besonders und herausragend auch um die Bands gekümmert. Die Rückmeldungen in den sozialen Medien waren so großartig wie der direkte Dank. Selbst Headliner Itchy, die schon viel größere Konzerte und Festivals bespielen, hätten sich richtig wohlgefühlt.

„Besonders hervorgehoben wurden neben der guten Organisation wieder die familiäre Atmosphäre und die herzliche Aufnahme und Begrüßung aller, die auf diesem Festival anwesend waren“, erzählt Lisa Kasparek. „Wieder war uns kein Wunsch zu klein und wir haben versucht, alles möglich zu machen, haben versucht, mit jedem trotz des Stresses ein kurzes Gespräch zu halten“, schlägt sie auch gleich wieder den Bogen zu den Besuchern.

Die bekamen auf dem Campingplatz und Festivalgelände vom Holtebütteler Feuerwehrwagen schon mal eine Abkühlung. Für die Campinggäste war das erste Mal ein Frühstück im Angebot und kurzfristig organisierten die Holtebütteler sogar einen Eiswagen.

Sponsoringpartner William Kattge vom Tattoostudio von Bad Few aus Verden sei ebenfalls total begeistert gewesen, so Kasparek. „Hier haben wir gesehen, dass sich solch eine Zusammenarbeit auf jeden Fall lohnt.“ Und zwar für beide Seiten. Kattge rührte im Vorfeld erfolgreich die Werbetrommel für das Festival, hatte dafür im Gegenzug Werbefläche. „Und an seinem Stand auf unserem Festivalgelände war die Nachfrage nach Tattoos und Piercings riesig.“

Klar, es gibt immer ein paar Dinge, die sich optimieren lassen. Aber so ein Erfolg hinterlässt etwas: „Begeisterung bei Bands, Besuchern und in unserem Team, neue Sponsorenanfragen, neue Mitglieder und genug Motivation, um direkt in die Planung für das nächste Festival zu starten“, so Lisa Kasparek. Aber erst einmal ist eine kleine Erholungspause angesagt.