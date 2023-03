Holtebüttel rockt 2023: Lasset das Festival beginnen

Von: Jens-Peter Wenck

Bei Holtebüttel rockt 2023 ist einiges zu erwarten. Unter anderem beste Unterhaltung. Für Rock-Fans. © Carina Rohde

Holtebüttel – Sie haben es tatsächlich wieder getan. Dabei machen sie es ehrenamtlich, Corona war eine ganz ätzende Zeit und als dann im vergangenen Jahr wieder etwas ging, da kamen die Besucher leider nicht so wie erwünscht. Was also tun? Aufgeben? „Nix!“, vermeldete der Verein Holtebüttel rockt schon im vergangenen Dezember nach seiner Jahreshauptversammlung.

„Es wird ein Holtebüttel rockt 2023 geben.“ Die ersten Kapellen waren auch schon engagiert. Mittlerweile steht das komplette Lineup mit 13 Bands für das Festivalwochenende am 9. und 10. Juni. Headliner sind am Freitag Watch out Stampede und am Sonnabend Itchy.

„Uns ist es wirklich eine Ehre, Itchy für dieses Jahr gewinnen zu können und wir sind mächtig stolz“, erklärt Lisa Kasparek für Holtebüttel rockt. Itchy? Genau die Band mit gefühlt unendlicher Bühnenerfahrung. Die Band, die schon mit Billy Talent und Bad Religion unterwegs war – und die ältere Knispel noch unter dem Namen Itchy Poopzkid präsent haben.

Das Punkrock-Trio aus dem Schwäbischen hat das „Poopzkid“ schon (oder erst?) vor fünf Jahren abgelegt. Zu albern, schon lange nicht mehr gemocht und auch noch irreführend. Funpunk machen die Herren nämlich nicht, haben sie auch nie wirklich. Für diesen Sommer ist ein neues Album angekündigt, da gibt es bestimmt was von in Holtebüttel auf die Ohren.

Itchy sind in Holtebüttel der unumstrittene Headliner. © Ilkay Karakurt

„Das restliche Lineup kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen und wurde von unserem Bookingteam genaustens ausgewählt und abwechslungsreich zusammengestellt. Für jeden Geschmack sollte etwas dabei sein“, ist sich Lisa Kasparek sicher. Okay, das Programm ist selbstverständlich schwer gitarrenlastig, es heißt ja „Holtebüttel rockt“. Rossi sollten in unseren Breiten mindestens von der Holtebüttel rockt-Bühne auf dem Langwedeler Markt bekannt sein, bei Iron Priest lässt der Name schon erahnen, was da kommt, genau wie bei Notausgäng. Alles in allem macht das Lineup deutlich: Da steht in der Tat eine fette Party über zwei Tage zu erwarten, absolut auch mit musikalisch spannenden Bands. Apropos: Interessant dürfte ebenfalls werden, wie die Nasty Boggarts mit ihrer handgemachten Musik irischer Art ankommen.

Wer wann genau spielt, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass das Festival am Freitag gegen 19 Uhr mit der ersten Band startet, um Mitternacht etwa kommt die letzte Band auf die Bühne und um 2 Uhr ist Schluss.

Auf- und Abbau des Festivalgeländes hinter dem Holtebütteler Feuerwehrhaus und dem benachbarten Schützenhaus, Planung, Werbung und so weiter wickelt der Verein natürlich ehrenamtlich und nach wie vor mit örtlichen Unternehmen ab.

„Ob es nun um die Verpflegung der Gäste und Bands mit Getränken und Essen geht, die Unterkunft der Künstler oder aber um die Bereitstellung von Sanitäranlagen, Zelten, Bühne und Technik, Strom, Maschinen, die uns manche Arbeit erleichtern, oder sogar die Müllentsorgung – alles wird über Unternehmen aus der Umgebung abgewickelt“, sagt Lisa Kasparek. Aus den seit 2010 gesammelten Erfahrungen folgt für Holtebüttel rockt, dass der Verein in diesem Jahr vermehrt auf Sponsoren setzen möchte und nach eigenem Bekunden dabei ist, sich „ein Netzwerk aus lokalen Firmen aufzubauen, bei denen wir auf langfristige Zusammenarbeit setzen können“, so Kasparek.

Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass William Kattge vom Tattoostudio „Bad Few“ aus Verden das Festival nicht nur unterstützt, sondern mit einem eigenen Stand vor Ort sein soll. Ein überregionaler Partner ist übrigens Radio Bob.

So, liebe Kinder, und nun die Antwort auf die für Besucher vielleicht wichtigste Frage „Was kostet der Spaß?“: Bis zum 31. März gibt es die Tageskarten noch für 20 Euro, das Kombiticket für 40 Euro. Ab 1. April wird"s teurer. Dann kostet der Sonnabend schon 25 Euro, das Kombiticket 45 Euro. Wer in Holtebüttel campen will, der zahlt fünf Euro mehr. Die Tickets gibt es aktuell nur online unter www.h-rockt.com/tickets. Wer sich bei den Festivalmachern nach dem Stand des Vorverkaufs erkundigt, bekommt ein „Joah. Nicht schlecht“ zu hören. Wenn es eine Tageskasse im Juni gibt, dann werden die Preise sicher höher sein, als jetzt im Vorverkauf.

Wer sich vorher über die Bands informieren will, Videos gucken und Musik hören möchte, dem sei die Adresse www.h-rockt.com/line-up-2023 wärmstens ans Herz gelegt.