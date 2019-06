Stepfather Fred gehören zum bemerkenswerten Line up am Sonnabend. Die Heavy-Alternative-Rocker aus dem Allgäu kommen mit reichlich Live-Erfahrung im Gepäck. Fotos: Ps

Holtebüttel - Von Jens Wenck. Am Donnerstagabend ist die Domweih in Verden zu Ende... Sehr zum Bedauern vieler Menschen aus dem Süden des Landkreises Verden. Was soll man dann nur am Freitag machen? Oder am Sonnabend? Ähm, im kleinen Flecken Langwedel und im noch kleineren Örtchen Holtebüttel wissen sie vielleicht Abhilfe. Da gibt es bei einem Festival für Freunde und Liebhaber der etwas heftigeren Musik gepflegt auf die Ohren: Am Wochenende ist wieder „Holtebüttel rockt!“

Einlass auf das Festivalgelände Am Broockkamp ist am Freitag ab 18 Uhr. An diesem Abend ist traditionell der Bandcontest angesagt. Die besten drei Bands gewinnen was, die Erstplatzierte Truppe spielt dann am Sonnabend noch einmal. Fünf Bands haben jeweils eine halbe Stunde, um sich der Jury zu präsentieren.

In diesem Jahr sind Lysios, Scarfield, Trailblaze, Razor Punch, und Spy # Row am Start. Erwarten darf man progressiven Metalcore, Alternative Rock, Hard Rock, Old School Metal und Melodic Rock.

Für den Abschluss des Abends ist Fete mit Rossi eingeplant. Diese Herren gelten schon seit Jahren als eine der erfolgreichsten Modernrock-Coverbands Norddeutschlands, haben sich laut Bandinfo nun aber neu erfunden: „Losgelöst von den gängigen Einteilungen von Rock-Coverbands in 'Classic-' oder 'Modern-Rock', vereint diese Band, was zusammen gehört; die berühmtesten Gitarrenriffs der Musikgeschichte! Die fettesten Bassläufe aller Dekaden! Die markantesten Drum-Beats, die den Song sofort erkennen lassen! Und eine Stimme, die all diese Komponenten zu einem Sound vereint! Diese Band macht keine leeren Versprechen. Sie liefert!“ Na, denn. Rossi stehen von 23 bis 0.30 Uhr auf dem Fahrplan.

Am Sonnabend ist um 16 Uhr Einlass, um 17 Uhr stehen die Gewinner des Bandcontest auf der Bühne. Dann geht es mit Narcolaptic, Der Wahnsinn, Watch Out Stampede, Stepfather Fred, und Serum 114 weiter. Hier haben sich die Veranstalter offensichtlich wieder sehr bemüht, ein breites Sprektrum an Bands auf die Bühne zu bekommen. Punkrock, Heavy Alternative und überhaupt. Dass da nicht irgendwelche Bands geholt wurden, kann man auch daran ablesen, dass Watch Out Stampede in diesem Jahr auch für das Deichbrand-Festival gebucht sind.

Wer will, der kann neben dem Festivalgelände campen. Selbstverständlich gibt es Bier, diverse Softdrinks, Longdrinks und Shooter. In Sachen Essen hat man das Team von Klenke’s Gasthaus (Langwedel) angeheuert, das Bratwurst, Currywurst, Pommes, Pulled Pork Burger und Kräuterbraten im Angebot hat.

Das Kombiticket für den Freitag und den Sonnabend kostet pro Nase 20 Euro. 25 Euro zahlt, wer beide Tage kommt und zum Zelten bleibt. Zeltaufbau ist am Freitag ab 16 Uhr möglich, um 14 Uhr am Sonntag schließt der Campingplatz wieder. Einzeltickets gibt es auch. Der Freitagabend kostet immer fünf Euro, der Samstagabend 18 Euro – aber nur im Vorverkauf zum 6. Juni. An der Abendkasse wird es dann teurer.

Am 7. Juni kostet das Kombiticket für beide Tage an der Abendkasse dann 27 Euro, der Samstagabend (um 2 Uhr ist Schluss) allein 23 Euro. Die Nachfrage nach Zeltplätzen ist ordentlich. „Nach aktuellem Stand wird es an der Abendkasse kein Camping mehr geben“, so Tobias Durka, 2. Vorsitzender des Vereins Holtebüttel rockt!.

Richtig gehört: Verein. Hinter Holtebüttel rockt! steht ein Verein mit derzeit knapp 50 Mitgliedern, ehrenamtliche Enthusiasten, die versuchen, auf dem Dorf ein kleines, aber edles Festival auf die Beine zu stellen.

Folglich geht es in Holtebüttel auch nicht vornehmlich ums Geld verdienen. Das Festival wird auch im zehnten Jahr neben den Eintrittsgeldern durch Spenden und Sponsoren finanziert.

Außerdem hat der Verein einen Stand und Bühne auf dem Langwedeler Markt – und die Einnahmen gehen in das Budget für den Headliner im Folgejahr.

