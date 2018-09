Holtebüttel lehnt neuen Erdgas-Bohrplatz ab

Holtebüttel - Die DEA Deutsche Erdoel möchte, wie schon mehrfach berichtet, von einem neuen Bohrplatz in der Gemarkung Nindorf aus ein mögliches neues Erdgasfeld erkunden.

„Verden Verkleinerung“ heißt die Erkundungslizenz, die die Energieunternehmen DEA, Shell, DOW, Wintershall und EMPG besitzen. Da die DEA nun schon mal vor Ort ist, soll sie die Erkundung übernehmen. Für den geplanten Bohrplatz und die Zuwegung südlich der Autobahn zwischen Holtebüttel und Langwedel-Förth konnte die DEA schon Flächen anpachten. Allerdings müsste man auch über Wege, die dem Flecken Langwedel gehören.

Genau das will der Flecken Langwedel nicht erlauben. So könnte eine Entscheidung lauten, die die Gemeindeverwaltung den betreffenden Gremien zur Beratung vorlegt. Erste Instanz dabei: der Ortsrat Holtebüttel.

„Es handelt sich um nicht öffentlich gewidmete Wege“, so Bürgermeister Andreas Brandt. „Deswegen darf der Flecken Langwedel sagen, wen er da fahren lässt und wen nicht.“ Die DEA möchte man nicht fahren lassen. Hintergrund sind die „seismischen Ereignisse“ aus der jüngsten Vergangenheit. Die Erdbeben haben einigen Schaden angerichtet. Auch bei der neuen Bohrung ist nicht auszuschließen, dass durch sie weitere Beben ausgelöst werden.

Einstimmig für die Ablehnung

Unter den Holtebütteler Ortsratsmitgliedern gab es überhaupt keine öffentliche Diskussion: Man erklärte sich einstimmig mit der ablehnenden Verwaltungsvorlage einverstanden.

Eingereicht hat die DEA einen Antrag, der eine Erschließung des Bohrplatzes von der Langwedeler Hollenstraße aus vorsieht.

Wenn das nun nicht klappt und das Unternehmen nun die Erschließung von der anderen Seite her, also der Nindorfer Straße her in Angriff nehmen würde, was dann? So die Frage aus dem zahlreichen Publikum.

„Dann ist die Gemeinde raus“, so Bürgermeister Brandt. Hier habe man keine Wege, keine Grundstücke. Aber das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) müsse ja auch noch entscheiden, ob es unbedingt dieser eine bestimmte Bohrplatz sein müsse und ob man die Erkundungsbohrung für eine zukünftige Gasversorgung überhaupt brauche.

Auf derartige Überlegungen wollte sich ein Teil der Bürger, die auch von weiter weg angereist waren, nun mal überhaupt nicht einlassen. Das Misstrauen gegenüber dem Landesamt und dem in Nindorf mit einem Förderbetrieb ansässigen Energieunternehmen DEA ist mittlerweile tief verwurzelt. „Wir müssen als Bevölkerung ganz, ganz anders gegenüber diesem Verein auftreten“, so ein Statement.

Eine weitere Bürgerinitiative?

Ob man da nicht eine weitere Bürgerinitiative gründen sollte? Immerhin gibt es in den Nachbarorten Völkersen, Langwedel und Walle schon welche. Andreas Noltemeyer, Ortsbürgermeister in Völkersen und in der Bürgerinitiative „No Fracking“ aktiv, fand den Gedanken auf keinen Fall verkehrt. „Werdet aktiv, schließt euch zusammen, macht was.“ Direkt vor Ort kenne man mögliche Grundstückseigentümer, deren Flächen für eine Erschließung des Bohrplatzes in Frage kämen, womöglich besser. Die könne man dann direkt ansprechen, sie fragen: „Wisst ihr eigentlich, was da auf euch zukommt?“

Ob und wann man sich weder für eine Versammlung trifft, aus der dann eine neue Bürgerinitiative entstehen könnte, das blieb am Donnerstagabend offen.

jw

Rubriklistenbild: © DEA