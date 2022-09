Holtebüttel lädt sich Gäste ein

Party mit Liveband, Sport und Unterhaltung für die ganze Familie / Eintritt frei

+ © SVH Das läuft, mit dem Jubiläum. Da sind sich (v.l.) Heike Groß, Janina Lindhorst, die 2. Vorsitzende Sarah Bresagk und der Vorsitzende Carsten Hasselhof aus der Orga-Gruppe gewiss. © SVH

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens-Peter Wenck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Holtebüttel – Viele Menschen haben das Buch „Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, gelesen. Noch mehr haben vermutlich den gleichnamigen Film gesehen. Und die allermeisten dürften sich großartig amüsiert haben. In Holtebüttel steigt am kommenden Wochenende vom 24. bis 25. September ein 100-Jähriger nicht aus dem Fenster, sondern auf den Sportplatz. Aber auch hier sollen möglichst viele Menschen Spaß haben: Der Sportverein Holtebüttel feiert auf seinem Gelände an der Nassen Straße sein 100-jähriges Bestehen.

Einer der Höhepunkte wird dabei ganz unbestritten die Jubiläumsparty im Festzelt ab 19 Uhr. Die Holtebütteler haben sich mit Return eine Liveband der Extraklasse gegönnt. Return schlagen überall dort auf, wo es gilt, eine gute Party zu machen. Im Programm: Rock, Pop, Cover von Neue Deutsche Welle bis Rockklassiker, kultige Evergreens der letzten Jahrzehnte. Return? Genau, das sind die, die das Zelt beim Grün-Weißen Wochenende in Daverden immer in eine heiß brodelnde Fete verwandelt haben. Auch fein: In Holtebüttel ist der Eintritt frei.

Anpfiff für die Feierlichkeiten ist am Sonnabend um 10 Uhr mit der offiziellen Einweihung des neuen Jugendspielfeldplatzes durch die Juniorinnen mit einem Freundschaftskick, bevor um 11 Uhr die B-Juniorinnen den TV Oyten für ein Punktspiel zu Gast haben. Ab 13 Uhr ist im Festzelt die offizielle Jubiläumsfeier für geladene Gäste angesetzt. Um 15 Uhr wird die Kaffeetafel für alle eröffnet, der Losverkauf für die Tombola startet und die Teams für das Beachvolleyball- und das Fußball-Jux-Turnier treffen ein.

Bis Donnerstag, 22. September, können sich hier noch Mannschaften anmelden. Fußballteams brauchen fünf Feldspieler und einen Torwart. Kostümierungen sind keine Pflicht – die beste erhält aber einen Preis. Ein Beachvolleyballteam besteht aus vier Leuten – mindestens eine Frau muss dabei sein. Die Startgebühren: 20 Euro pro Team. Anmeldungen gehen an Stina Allermann (E-Mail s.allermann96@web.de, Tel. 0152 / 05609481).

Die Spiele werden um 15.30 Uhr angepfiffen, nebenan läuft ein Kinderprogramm mit Schminken, Hüpfburg, Mitmachstationen und Kinderdisco. Um 18.45 Uhr soll im Festzelt die Siegerehrung der Juxturniere sein – dann kann man anschließend super in die Party einsteigen.

Am Sonntag geht es von 10 bis 15 Uhr mit einem Kinder- und Familienflohmarkt weiter. Bei maximal drei Meter Standfläche zahlen Verkäufer keine Gebühr. Gewerbliche Verkäufer sind nicht zugelassen. Wer verkaufen möchte, der meldet sich per E-Mail an flohmarkt-svh@freenet.de.

Außerdem beginnt am Sonntag um 10 Uhr im Festzelt ein Frühschoppen, auch hier gibt es Livemusik. Von 11 bis 12.30 Uhr hat das Orga-Team der Feierlichkeiten eine Schnitzeljagd geplant. Um 12 Uhr sollen die Tombolapreise ausgegeben werden. Ab 15 Uhr setzt das Frauenteam des SV Holtebüttel im Punktspiel gegen die SG Thedinghausen/Bierden auf die eigenen Stärken. Zahlreiche Zuschauende, die das Team unterstützen, wären aber auch nicht verkehrt.

Anschließend ist das Jubiläumswochenende dann tatsächlich auch schon rum. Erwähnenswert ist noch: An beiden Tagen sorgen die Veranstalter durchgehend für ein „vielseitiges Speisen- und Getränkeangebot“. Dazu gehört auch, dass der Eiswagen kommt.