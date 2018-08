Im Hochsommer an nächsten Weihnachtsmarkt denken

In Daverden laufen die Planungen für den zweiten Advent

+ © Hustedt Malte Schacht (Schützenverein), Dennis Warnke (Landjugend), Marion Hellwinkel (TSV), Kirsten Kinzer (Kirchenvorstand), Pastor Lars Quittkat, Theda Henken (Verein für Kultur und Geschichte), Siegfried Schmidt und Heike Hartmann (Kirchenbüro) mit einigen der neuen Stühle für das Gemeindehaus. Melina Warnke hat schon mal Probe gesessen und die neuen Möbel für gut befunden. © Hustedt

Daverden - Wir haben den heißesten Sommer überhaupt. Woran denkt Mensch da dieser Tage? In Daverden jedenfalls an Weihnachten. Beziehungsweise an den nächsten Weihnachtsmarkt. Zur Vorbereitung des Ereignisses am zweiten Advent trafen sich jetzt bei definitiv hochsommerlichen Temperaturen das Organisationsteam und die beteiligten Vereine im Daverdener Pfarrgarten.