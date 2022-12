Hochbetrieb und gute Laune auf dem Weihnachtsmarkt Daverden

Der Posaunenchor Daverden erfreute die Besucher mit mehreren kleinen Konzerten. © Hustedt

Daverden – Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz war der siebte Weihnachtsmarkt vor der Daverdener Kirche und dem Küsterhaus wieder ein Anziehungspunkt für viele Gäste aus nah und fern und wurde zu einem Erlebnis. Am Schluss war Thomas Kinzer vom Organisationsteam äußerst zufrieden, denn auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt war am Sonntag Hochbetrieb.

Draußen luden die vielen Buden vor der Kirche zum Stöbern ein, und im Küsterhaus gab es dann doch zeitweise schon ein regelrechtes Geschiebe. Wer eine Pause vom Trubel brauchte, der konnte in der Kirche etwas Ruhe finden.

Wie schon in den Jahren vor der Coronapause wurde der Weihnachtsmarkt am Samstag mit einem Klönabend eröffnet. Viele Daverdener trafen sich im Zelt der Landjugend, um bei einem Glas Glühwein zu schnacken und sich die Hände zu wärmen. Gut, dass im Zelt auch der Daverdener Schützenverein seinen Stand mit Bratwurstgrill in Betrieb hatte.

Der Adventssonntag begann für viele Besucher mit dem Gottesdienst in der St.-Sigismund-Kirche. Anschließend begann das bunte Markttreiben in der weihnachtlich geschmückten kleinen Budenstadt. Der Förderverein „Rückenwind“ bot vegetarische Kartoffelsuppe und Knipp an, der Schützenverein hatte wieder den Grill an. Der Verein für Kultur und Geschichte lud zu Keksen und Waffeln ein. Hier war der Andrang so groß, dass um 17.30 Uhr der Teig ausging. Ähnlich war es im Gemeindehaus, wo der TSV Daverden Kaffee und Kuchen servierte. Auch hier war die Nachfrage so groß, dass die Torten zeitig verputzt waren.

Draußen in den Hütten boten Hobbykünstler ihre Sachen an. Darunter waren viele warme Stricksachen oder Kissen, sogar Schüttel- oder Zaubermützen waren im Angebot. Der Förderverein der Grundschule Langwedel hatte eine kleine Glücksfabrik aufgebaut. Dort gab es unter anderem Papierkugeln, Glücksgläser und Kerzen. Wer etwas über Tiere und Natur wissen wollte, der war am Wagen der Kreisjägerschaft gut aufgehoben. Gerd Schmakeit konnte hier jede Frage beantworten.

Der Nikolaus gehört zum Daverdener Weihnachtsmarkt glücklicherweise auch nach der Zwangspause. © Hustedt

Ein Gang durch das Küsterhaus lohnte sich immer. Hier waren in jedem Raum interessante Angebote zu finden. Ganz bunt sah der Stand von Rosi Nicolai aus, die sich über den guten Absatz freute. Gleich nebenan stand Friederike Blumberg mit ihrer Papierkunst, alles handgemachte Werke, auch die Broschen und Armbänder. Der Verein für Kultur und Geschichte Daverden bot Bücher und Kalender an, die auch heiß begehrt waren. Im Raum der Imker wurde fleißig Honig verkauft und alle Fragen über die Bienenzucht beantwortet.

Während die Landjugend Glühwein ausschenkte, gab es am Stand der St. Sigismund-Stiftung Rot- und Weißwein, und zwar den beliebten Kirchenwein. Dort konnten die Eltern schon mal länger stehen bleiben, die Kinder wurden im Pfarrhaus der Kirchengemeinde beschäftigt. Cora Masemann vom Kindergottesdienstteam und Christin Sellinger von den Kids im Küsterhaus ergänzten sich gut mit Bärbel Schröder beim Basteln mit dem Nachwuchs. Jede der drei Helferinnen hatte eigene Ideen mitgebracht, die allesamt von den Kindern sehr kreativ umgesetzt wurden. Alle hatten richtig Spaß, sodass die gesetzte Zeit bis 16 Uhr weit überschritten wurde, denn immer wieder kamen neue Kinder.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Atmosphäre auf dem Markt noch ein bisschen schöner. © Hustedt

Zwischendurch sorgte der Posaunenchor für Vorweihnachtsstimmung. Leider konnte das Salonorchester unter Leitung von Edelfried Hennig nicht auftreten, da der Schlagzeuger erkrankt war.

Der Nikolaus ging durch die kleine Budenstadt und beschenkte die Kinder, die häufig sogar ein Gedicht vortrugen. Oft sprach der Nikolaus die Kinder in der plattdeutschen Sprache an – und wurde nicht immer verstanden. Günter Sonnemeyer hatte eine Weihnachtspyramide zur Verfügung gestellt.

Zur Zufriedenheit von Organisator Thomas Kinzer trug am Ende dann auch ganz erheblich bei, dass alles gut geklappt hatte. Auch dank der vielen Helferinnen und Helfern, die unter anderem beim Auf- und Abbau geholfen sowie der Nachtwache hatten. whu