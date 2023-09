Historisch, witzig, lehrreich, politisch: Das Programm des Langwedeler Kulturvereins im September

Von: Christian Walter

Teilen

Im Langwedeler Häuslingshaus, Auf dem Sandberg 11, residiert der Kulturverein. © Christian Walter

Kabarett, ein Vortrag, eine Lesung, dazu der Tag des offenen Denkmals mit Musik und Führungen – der Kulturverein Langwedel bietet im September ein abwechslungsreiches Programm an.

• Der Kulturverein beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder mit seinem denkmalgeschützten Häuslingshaus an der Aktion „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September, der in diesem Jahr unter dem Motto „Talent Monument“ steht. „Wohl kann man das bescheidene Gebäude aus dem Jahr 1768 nicht als ,Monument‘ bezeichnen, aber sehenswert ist es allemal“, findet Sigrid Ernst vom Kulturverein. „Inzwischen hat sich das Häuslingshaus mit seinem aktiven Team auch einen Namen als Treffpunkt für Kulturinteressierte gemacht. Lesungen, Ausstellungen, kleine Konzerte und Vorträge werden in loser Reihenfolge in der ,Kleinkunstdiele‘ angeboten.“ Das Besondere in diesem Jahr: Das Häuslingshaus als zentrales Kulturhaus besteht 2023 seit nunmehr zehn Jahren, der Kulturverein feiert also ein kleines Jubiläum.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag gibt es für die Besucherinnen und Besucher der Kleinkunstdiele mit der Adresse Auf dem Sandberg 11 einen Einblick in das einfache Leben früherer Bewohner und Bewohnerinnen. Viele Spuren sind auch heute noch sichtbar und werden während Führungen durch das Haus und rundherum fachkundig erläutert.

„Gruppen melden sich bitte vorher telefonisch an“, so Sigrid Ernst. Führungen zu festen Zeiten gibt es um 11 und 12.30 Uhr. Zudem sind Besichtigungen auf eigene Faust von 11 bis 16.30 Uhr möglich. Ab 13.30 Uhr spielt die Musikgruppe „Tuba Libre“, unterhält die Gäste und lädt zum Verweilen im Garten rund ums Gebäude ein. Das Team des Häuslingshauses verwöhnt die Gäste dabei mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

• Am Freitag, 15. September, bietet der Kulturverein Kabarett an, allerdings nicht im Häuslingshaus, sondern im Langwedeler Rathaus. Ab 20 Uhr heißt es dort „Kabarett zum Wegschmeißen“ mit Martin Valenske und Henning Ruwe – höchst politisch, höchst gemein und höchstens zwischen den Zeilen versöhnlich. Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf, erhältlich beim Buchhandel Rohrberg, bei Eventim oder telefonisch beim Verein. Restkarten an der Abendkasse kosten 18 Euro.

• Am Folgetag, also Samstag, 16. September, gibt es im Häuslingshaus ab 16 Uhr einen Vortrag von Petra Dzudzek-Edler zum Thema „Von der Nelly (Venus) in Bierden bis zu den Nanas von Niki de Saint Phalle“. Angekündigt ist ein Ausflug in die Frühgeschichte und in die Kunstgeschichte. Die Frauenzeichnung der Venus in Stein geritzt aus der frühen Steinzeit wurde 2014 bei der Verlegung der Norddeutschen Erdgasleitung in Achim-Bierden gefunden. Diese Veranstaltung ist eine gemeinsame Aktion mit der Langwedeler Gleichstellungsbeauftragten Karina Matos Appolt. Anmeldungen sind erbeten, da die Kleinkunstdiele nur begrenzt Kapazität bietet. Der Eintritt beträgt fünf Euro inklusive Getränken.

• Knapp eine Woche später, am Freitag, 22. September, begrüßt der Kulturverein im Häuslingshaus ab 16 Uhr Jutta Winter, die aus ihrem Buch „Eine standhafte Pazifistin“ über Constanze Hallgarten liest. „Der Krieg in unserer Nachbarschaft macht fassungslos. Die Frage, wie wieder Frieden geschaffen werden könnte, spaltet die Friedensbewegung wie eh und je. Eine ihrer ersten Frontfrauen war vor gut 100 Jahren die Münchner Pazifistin Constanze Hallgarten. Wie kann sie uns weiterhelfen? Was können wir von ihr lernen? Nach Antworten sucht Jutta Winter in ihrem Roman: ,Nie wieder Krieg – Constanze Hallgarten und die Friedensbewegung der Frauen‘“, heißt es dazu.

Zusätzlich wird Winter aus ihrem überarbeiteten Buch „Sonnenstürmerin“ über Anita Augspurg lesen. „Ende des 19. Jahrhunderts beginnt ihr Kampf für Geschlechtergerechtigkeit. Mit ihr als Frontfrau nimmt die noch junge Frauenbewegung mächtig an Fahrt auf und verbucht erste Erfolge. Wurde sie einst als Rednerin und Autorin international gefeiert, ist sie heute beinahe vergessen. Mit ihrer neuen Romanbiografie ,Sonnenstürmerin – Anita Augsburg streitet für Frauenrechte und Frieden‘ will Jutta Winter dies ändern“, so die Organisatoren. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Für Kaffee und Kuchen sorgt das Team des Vereins. Um eine Anmeldung wird gebeten.

• Außerdem findet laut Kulturverein am Donnerstag, 14. September, der Spiele-nachmittag und nach der Sommerpause auch wieder das Erzählcafé, diesmal mit Musikbegleitung, am Donnerstag, 28.September, statt.

Kontakt zum Kulturverein

Für Kartenbuchungen, Anmeldungen und Fragen zu allen Veranstaltungen steht die Telefonnummer 04232 /1590 zur Verfügung.