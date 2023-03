Himmelfahrt-Event in Daverden: Unterstützung und Auflagen

Von: Jens-Peter Wenck

„Prost Kaffee!“ Sarah Hennings (li.) freut sich, dass für jeden Becher Heißgetränk, der im April in der Classic Tankstelle Daverden im April von Nicole Holtkamp und ihrem Team verkauft wird, 50 Cent gespendet werden. © Wenck

Daverden – „Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Mit allen“, sagt Sarah Hennings. Sie möchte mit ihrer noch jungen Eventagentur das Himmelfahrt-Openair auf dem Schützenplatz im Daverdener Holz wieder beleben, was nicht nur den Schützenverein Daverden als Hausherren ungemein freut.

Im Langwedeler Rathaus gab es dazu eine große Gesprächsrunde mit Polizei, Ordnungsamt, Jugendschutz des Landkreises, Sicherheitsdienst und Straßenverkehrsbehörde. Es gab etliche Fragen zu beantworten, die Antworten fielen offensichtlich zur Zufriedenheit der Verantwortlichen aus, das Veranstaltungskonzept steht jetzt.

Gefeiert werden darf im Daverdener Holz am 18. Mai von 11 bis 20 Uhr. Auf der Hauptstraße zwischen Cluvenhagen und dem Lidl-Markt in Daverden gilt an diesem Tag dann ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern sowie ein beidseitiges Halte- und damit Parkverbot. Ein weiteres Resultat der Gespräche: Das komplette Veranstaltungsgelände von geschätzt 4 500 Quadratmetern wird eingezäunt. Es wird einen Haupteingang geben: den bekannten großen normalerweise beschrankten Zugang zum Schützenplatz.

Besucher müssen sich hier auf feste Einlass- und Taschenkontrollen durch einen Sicherheitsdienst einstellen. Gefährliche Gegenstände, Flaschen, alles was zum Beispiel als Wurfgeschoss dienen könnte, muss draußen bleiben. Das gilt auch für die Ausflüglerinnen und Ausflügler an diesem Tag, die aufgrund zu hohen Alkoholkonsums ihrer Sinne nicht mehr Herr sind. „Für Fahrräder und Bollerwagen gibt es am Eingang einen eigenen Parkplatz. Und das DRK wird auch wieder vor Ort sein“, erklärt Hennings. Neben dem einen Haupteingang werden drei Notausgänge eingerichtet.

So viel zur Sicherheit, jetzt zum Vergnügen: Dass die Veranstaltung in den Planungen auf alle Altersgruppen ausgerichtet ist, macht auch ein Programmpunkt am Vormittag deutlich. „Das ist ganz frisch“, strahlt Sarah Hennings. „Die Drums Alive vom TSV Daverden werden auftreten.“ Die Gruppe von Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis zwölf Jahren begeisterten mit ihrem Auftritt auch schon bei der Jubiläumsfeier des TSV Daverden. Unter anderem.

Fest gebucht sind für den 18. Mai in Daverden bereits zwei DJs. „Wir sind auch noch an einem Special Guest dran“, schmunzelt Sarah Hennings. Wenn das klappt (und warum sollte es nicht), dann wird das Jemand mit Livemusik werden.

Wer am Himmelfahrtstag mit Appetit auf den Daverdener Schützenplatz kommt, für den sind Imbissstände mit Pommes, Brat- und Currywurst, Burgern und Crêpes am Start, einen Fischwagen soll es auch geben. Neben den gewohnten Getränkeständen soll auch zum ersten Mal eine reine Bierstraße aufgebaut werden. Hier gibt es einzig und allein und möglichst flott den Gerstensaft.

Als Sponsor mit ins Boot geholt hat Sarah Hennings die Lühmann Tankstellen Betriebs GmbH und Co KG aus Hoya beziehungsweise deren Classic Tankstelle in Daverden mit Stationsleiterin Nicole Holtkamp und ihrem Team. Wer sich hier im Zeitraum vom 1. bis zum 30. April ein Heißgetränk gönnt, wie etwa einen Kaffee, löst damit bei der Firma Lühmann eine Spende von 50 Cent pro Getränk für das Himmelfahrt-Openair aus.