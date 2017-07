Hilfe für Kinder in Südafrika durch Sport und Bildung

Etelsen - In Sachen Jugendfußball kann man im Flecken Langwedel mit Fug und Recht behaupten, internationale Beziehungen zu pflegen. Mehrere Mannschaften vom FSV Langwedel-Völkersen und der JSG Baden/Etelsen sind aktuell beim Gothia-Cup in Schweden, wo man sich neben dem Sport auch absolut die Völkerverständigung auf die Fahnen geschrieben hat. Die Etelser und Badener sind zudem auf gewissen Weise auch in Südafrika engagiert. Und das kam so:

Der stellvertretende Vorsitzende des TSV Etelsen, Rainer Metko, wurde durch seine Tochter Annkatrin auf den Verein GoAhead! aufmerksam gemacht.

Der Verein wurde 2007 von jungen Leuten gegründet, die zwei Jahre zuvor einen Freiwilligendienst in Südafrika absolviert hatten. Beeindruckt durch die große Armut und die starke Verbreitung von AIDS kam dann der Gedanke auf: Wir müssen doch weiter etwas tun können.

Seitdem sind in Deutschland an diversen Hochschulen Studentenvereinigungen entstanden, die durch Projekte Spenden generieren, aber auch wichtige Aufklärungsarbeit in Deutschland leisten wollen, zum Beispiel durch Workshops an Schulen zum Afrikabild und dem Teufelskreis von HIV/AIDS und Armut. Wie durchbricht man diesen Teufelskreis am wirksamsten? Durch Bildung.

Ein zentraler Punkt der Arbeit von GoAhead! ist, dass sich alle Beteiligten deutschlandweit freiwillig engagieren und dadurch alle Spenden zu 100 Prozent bei den lokalen Projektpartnern ankommen. Anfallende Kosten werden durch die Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder gedeckt. Eine Mitgliedschaft ist schon ab einem Euro pro Monat möglich.

Immer wieder in Südafrika vor Ort

Auch sind Vereinsmitglieder immer wieder selbst in Südafrika vor Ort, um die dortigen Projektpartner zu besuchen, wie etwa im vergangenen Februar. Dabei ging es vordergründig um einen persönlichen Austausch, die Bewertung des Erfolgs vergangener Kooperationen und um die Wünsche und Möglichkeiten zukünftiger Maßnahmen.

Darüber hinaus wurde die Gruppe auch in die tägliche Arbeit mit eingebunden und konnte sich von den Umständen vor Ort überzeugen.

Ein Projektpartner ist United Through Sports (UTS). UTS ist in Port Elizabeth ansässig und versucht, das Defizit an Sportangeboten im Lehrplan der Schulen auszugleichen. Hierbei werden neben Trainingsmöglichkeiten durch und mit dem auch Bildungsangebote unterbreitet – etwa mit Sport Camps in den Ferien. Dabei gibt es dann für die Kinder aus den Townships von Port Elizabeth nicht nur eine sinnvolle Beschäftigung während der Ferien. Auf dem Programm stehen aber auch „life skills“, soll heißen Kunst und Gespräche über die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils.

Michael Cordes, einer aus der Besuchergruppe von GoAhead! im Frühjahr war als Volunteer vor Ort und hat so ein Camp als Coach mit begleitet.

Ihm kam im Vorfeld der Reise die Idee, Trikots zu sammeln und diese am Ende des Camps an die Kids zu verteilen.

Michael Cordes hat 2015 selbst in Südafrika studiert und dort auch im Verein Fußball gespielt. „Dabei wurde ich bei fast jeder Trainingseinheit auf meine Klamotten vom FC Verden angesprochen und ob ich diese nicht tauschen möchte. Als jetzt das Sportcamp vor der Tür stand, kam mir sofort die Idee mit den Trikots, da mir klar war, dass sich die Kiddies über ein Trikot von Verden oder Etelsen genauso freuen würden wie über eines von Barcelona oder Manchester“, berichtet Cordes.

Zusätzlich organisierte man im Zuge einer Spendenparty für alle Projekte daher eine Tombola.

Ein Los für ein altes Trikot

Für die Hauptpreise sorgten die Bundesligavereine Borussia Dortmund und Werder Bremen mit gespendeten Trikots und Fanmaterialien. Jeder, der bei der Tombola ein altes Trikot abgab, bekam ein Los. Kaufen konnte man die Lose natürlich auch. Auf diese Weise kamen über 150 Trikots zusammen. Teilweise wurden ganze Trikotsätze gespendet.

Auch Jürgen Fischer, Jugendwart des SV Baden und einer der Trainer der Jugend-Spiel-Gemeinschaft (JSG) Etelsen/Baden, erklärte sich sofort bereit, zwei gut erhaltene, komplette Trikotsätze für diesen guten Zweck zu sponsern.

Am letzten Tag des Sportcamps waren in Südafrika über 100 Kinder vor Ort, die sich anschließend alle über ein Trikot freuen durften.

„Ich möchte mich daher noch mal bei allen bedanken, die zu diesem großartigen Erfolg beigetragen haben und ihre alten Trikots aussortiert haben. Da waren teilweise richtige Schätze dabei“, so Michael Cordes.

Und bei der JSG ist man wirklich nicht unglücklich, dass man mit so einer relativ kleinen Maßnahme so viel Freude bereiten konnte – und wäre es doch durchaus mehr, als einen Gedanken wert, gemeinsam zu überlegen, wie man Michael Cordes und GoAhead! weiter unterstützen kann, findet jedenfalls Rainer Metko, stv. Vorsitzender des TSV Etelsen.

Weitere Infos rund um GoAhead! findet man auf der Internetseite www.goahead-organisation.de.