Hier kommen die Lämmer im Minutentakt

Nindorf - Von Henning Leeske. Beim Schäfer Jörk Hehmsoth gibt es jetzt jeden Tag Zuwachs in der Heidschnuckenherde. „Im Minutentakt kommen zur Zeit unsere Heidschnuckenlämmer und so gut wie alle sind wohl auf“, sagte der Schäfer Jörk Hehmsoth erleichtert. Meistens erblicken die kleinen schwarzen Wollknäuel allerdings während der Dämmerung oder im Morgengrauen das Licht der Welt.

„Bei den reinrassigen Heidschnucken sind die Lämmer immer schwarz“, informierte die Schäferin Sabine Klatt. Wenn Schafe eingekreuzt werden, können die Nachkommen auch heller werden. Dieses Jahr begann das Ablammen, wie der Fachmann sagt, ungewöhnlich spät. „Auch meine Kollegen in der ganzen Region bestätigten dies mir“, gewährte Hehmsoth Einblick in die Geburtensaison.

Die ersten drei Tage verbringen die Lämmer zusammen mit ihren Müttern im Stiez, um in Ruhe separat von der Herde gesäugt zu werden. Danach geht es sozusagen in die Kita für Heidschnuckenkinder, wo die Muttertiere mit ihrem Nachwuchs in der Gruppe einige Wochen verbringen.

Die Schnucken erkennen ihre Lämmer dabei immer am Geruch und am Rufen. Instinktiv demonstrieren die Kleinen ihren Müttern auch, dass sie die richtigen sind. Sonst wird der Zugang zur Milch verweigert. Besonders in den ersten 18 Stunden ist die Muttermilch sehr wichtig für die wackeligen Vierbeiner, weil sie dann die sogenannte Biestmilch mit essenziellen Abwehrstoffen bekommen.

In einigen Fällen bekommen die zotteligen Heidebewohner sogar Zwillinge, wobei dann allerdings die Gefahr bestünde, dass das Muttertier ein Lamm verstößt. So ist das auch bei zwei kleinen Lämmern geschehen, die jetzt zusammen mit drei Ziegenbabys in der Waisenstation des Hofes untergekommen sind. „Die fünf Kleinen werden jetzt bis zu fünf Mal am Tag per Hand mit der Flasche gefüttert.“, berichtete Schäferin Klatt. Da der Hof ein Biohof ist, werde selbstverständlich Emtinghäuser Biomilch verfüttert.

Zwei der kleinen Ziegen sind schon tragischerweise zu echten Waisen geworden, da ihre Mutter vom Gestrüpp einer Eibe gefressen habe und daran verendet sei. „Ich weiß nicht, wie sie daran gekommen ist, aber ich fürchte fast, jemand hat ihr dieses giftige Futter auf die Wiese geworfen“, so Hehmsoth. Die Ziegenherde werde auch zur Pflege der Landschaft eingesetzt und besonders gut seien die genügsamen Vierbeiner bei drohender Verwaldung geeignet.

Bei den hohen Kosten für die schmackhafte Ersatzmilch folgt der Tierfreund Hehmsoth seinem Herz für Tiere.

„Denn wirtschaftlich gesehen, ist das totaler Unsinn die niedlichen Kleinen durchzubringen.“, gesteht Hehmsoth. Man habe als Schäfer aber auch eine Verantwortung gegenüber den Tieren.

Spätestens wenn der Stall vom Menschen betreten wird, hört der Eintretende lautstark die Einforderung dieser Verantwortung mit dem Wunsch nach einer neuen Portion Milch.

Die Nächte sind für die Schäfer auf dem Hof in Nindorf derzeit auch eher kurz, da jederzeit noch Neuankömmlinge zur Welt kommen und immer nach dem Rechten geschaut werden müsse. Frischgeborene werden dann zum Schutz umgehend in ihr Einzelzimmer mit der Mutter verfrachtet. Bei 750 tragenden Muttertieren pro Saison kann man sich vorstellen wie viel Arbeit die Herde macht.

Nur der Hüttehund Hektor, ein Border-Collie, hat zurzeit mehr Freizeit, als ihm lieb ist und kann es gar nicht erwarten, wenn die Herde wieder zur Landschaftspflege im Außendienst den Stall verlässt.