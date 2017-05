Langwedeler Walpurgisnacht mit verhexten Getränken, Lagerfeuer und Musik

Langwedel - Nicht alle Hexen sind in der Walpurgisnacht zum Blocksberg, dem eigentlichen Brocken, geflogen – einige landeten auch am Häuslingshaus.

Da freuten sich doch Silke Fronzek und Jürgen Luttmann, die in diesem Jahr für den Langwedeler Kulturverein dafür sorgten, dass am Sonntag auch im beschaulichen Flecken Langwedel dieses außergewöhnliche Fest gefeiert werden konnte. Das kam an – dieses bewiesen die vielen Besucher.

Gulasch aus dem Hexenkessel

Der Name „Walpurgisnacht“ wurde durch Goethes Faust popularisiert. Auf Besenstielen reitend kommen die Hexen auf den Blocksberg. Die in Langwedel gelandeten Hexen hatten ihre Besen sorgfältig geparkt, wie sie beteuerten. Die themenbezogene Sause lockte viele Besucher an – teils verkleidet als Hexen oder zumindest mit einem Hexenhut auf dem Kopf, größtenteils aber in ziviler Kleidung. Rund um ein Lagerfeuer wurde es bald immer voller. Die Ortsfeuerwehr Langwedel sorgte dafür, dass kein Gast dursten musste. Die fleißigen Wehrmänner boten auch Bratwürste an. Aus dem Hexenkessel, der über einem Feuerchen schmorte, boten Sigrid und Wolfgang Ernst leckere Gulaschsuppe an. Ein besonderer Spaß für die Kinder war es, Stockbrot über dem offenen Lagerfeuer zu backen, sie konnten sich aber auch gruselige Masken schminken lassen.

+ Hexen-Klönschnack am Häuslingshaus. © Hustedt

Natürlich hatten die Organisatoren auch an Musik gedacht. So unterhielt Ursula Luttmann aus Kirchlinteln die vielen Gäste, die später zu der Musik mit den Hexen auch um das Lagerfeuer tanzten. An der Sektbar wurden verhexte Getränke ausgeschenkt – Sekt gemischt mit Marillenlikör schmeckte besonders gut, so dass die Sektkorken nur so knallten. Und wer wissen wollte, wie seine Zukunft aussieht, konnte sich der Wahrsagerin Gudrun Lehrmann anvertrauen.

In kalter Nacht drängen sich viele um das Lagerfeuer

Je später es wurde, desto lustiger wurde es, denn die Männer der Ortsfeuerwehr hatten ordentlich zu tun. Frei nach dem Motto: „Fliegenschiss und Krötenschleim, Hexenpipi und Spinnenbein, kommt ihr Leute, kommt herbei...“ hatten sie mit dem Verkauf alkoholischer Getränke viel Erfolg. Die Kälte, die sich bei Einbruch der Dunkelheit doch bemerkbar machte, sorgte dafür, dass der Kreis um das Lagerfeuer immer enger wurde.

Gegen 22 Uhr endete dann die Walpurgisnacht am Häuslingshaus. Doch am Schluss wurde noch etwas Besonderes geboten. Vier schwarz gekleidete Damen traten mit Leuchtkugeln in der Hand vor, um mit dem Lichtertanz den schönen Abend zu beenden.

hu