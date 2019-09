Die Hexe mit dem Reisigbesen

Langwedelermoor feiert Erntefest / Traditionelles Spiegeleieressen

+ Lea Wesemann und Fabian Rother sind das Erntepaar 2020 und standen in diesem Jahr Chiara Schrewe und Henning Thiele genauso zur Seite wie das Vorjahrespaar Franziska Wermke und Timo Fortriede (v.re.). Foto: Hustedt

Langwedelermoor – Bei strahlend blauem Himmel macht das Feiern doppelt Spaß. So auch in Langwedelermoor, wo am letzten Augusttag das Erntefest zünftig zelebriert wurde. Mit den Blasmusikern aus Hemslingen, die schon Auftritte in Brasilien und Südafrika hatten, ging es zunächst auf die drei Treckergespanne. Das Ziel war das Zuhause der Erntebraut Chiara Schrewe, und die wohnt ganz in der Bürgermeister-Lange-Straße in Langwedel. Am großen Spielplatz wurden die Treckergespanne abgestellt, dann marschierten die Möörschen den letzten Teil des Weges.