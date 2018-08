Herzen im Sturm erobert

Sommerfest für Zwei- und Vierbeiner / Kleiner Rumäne Zeus zieht gleich nach Bayern

+ Sophia hatte Spaß mit den circa sechs Monate alten Neuankömmlingen. Hündin und Rüde und beide suchen jetzt noch ein liebevolles Zuhause. J Foto: Bruns

Daverden - Von Wiebke Bruns. Viel Spaß hatten die Zwei- und Vierbeiner beim Sommerfest des Vereins „Rumänische Findelhunde“ am Sonnabend in Daverden. Es gab Verkaufsstände, ein Rahmenprogramm und eine Tombola. Das große Los hat jedoch Rüde Zeus gezogen. Nachts war er aus Rumänien nach Deutschland gekommen und fand schon während des Festes neue Besitzer. Zwei andere junge Mischlinge suchen noch: Sandy und Ralf sind zwei von vielen rumänischen Hunden, denen der Verein zu einem glücklichen Hundeleben verhelfen will.