„Die interne Autobahn Langwedels“: Ziemlich dicke Luft am Herrenkamp

Von: Jens-Peter Wenck

So richtig Dampf ablassen und sich von Bauamtsleiter Bernhard Goldmann informieren lassen – diese Gelegenheit nutzten auf dem Herrenkamp etliche Langwedelerinnen und Langwedeler. © Wenck

In Langwedel am Herrenkamp wird gerast, Autos parken alles zu und der Gehweg hat großes Gefahrenpotenzial. Das alles sorgt für dicke Luft bei den Anwohnern.

Langwedel – „Wir wissen ja nicht, wie viele Leute kommen. Vielleicht nur drei, vielleicht aber auch 30“, hatte Langwedels Ortsbürgermeister Marco Behrmann im Vorfeld gemeint. Er und sein Stellvertreter Nico Holtkamp hatten Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsspaziergang über den Langwedeler Herrenkamp eingeladen. Es zeigte sich: Das Interesse war groß, mindestens so groß wie der Dampf auf dem Stimmungskessel der Anwohner von Langwedels zweiter Haupt- und ihren Nebenstraßen.

Nico Holtkamp hatte eine ganze Liste von Verkehrsproblemen und Anlaufpunkten mitgebracht, die sich aus einem Treffen mit Bürgern im Langwedeler Häuslingshaus ergeben hatte. Zudem hatte sich Bauamtsleiter Bernhard Goldmann bereit erklärt, bei diesem besonderen Spaziergang dabei zu sein, Auskunft und Erklärungen zu geben, wo es denn möglich sei.

Spaziergang in Langwedel startet erstmal gar nicht – es gibt viel zu bereden

Zu einem Spaziergang kam es aber anfangs gar nicht. Die Bürgerinnen und Bürger hatten schon am Treffpunkt, dem Parkplatz des ehemaligen Gasthauses Klenke etliche Fragen und Anliegen, die sie unbedingt loswerden mussten.

Wo man schon vor Ort war: Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, Bauanfragen fürs Gasthausgrundstück? „Mir liegt nichts vor und mir ist auch nichts bekannt“, so Goldmann. Wann geht die Straßenbeleuchtung wieder auf dem Herrenkamp? „Die Firma ist dran.“ Sind die Absenkungen auf dem Bürgersteig bekannt, die durchaus eine Unfallgefahr darstellen? Und ist man sich im Rathaus eigentlich bewusst, das sich die Gehwege von Alters her zum Teil noch auf Privatgrundstücken befinden? Letzteres ist bekannt, die kritischen Gehwegstellen wurden an diesem frühen Abend noch fotografisch festgehalten.

„Warum ist der Herrenkamp eigentlich keine Tempo-30-Zone? Das ist hier ja die interne Autobahn Langwedels.“ Es würde heftigst gerast. Tempo 30 auf dem Herrenkamp ist mindestens problematisch, so Bernhard Goldmann. Straßenverkehrsbehörde und Polizei hätten davon abgeraten, weil der Herrenkamp zweimal im Jahr bei den Märkten die offizielle Ausweichstrecke für die dann gesperrte Große Straße ist. „Warum macht man keine Einbahnstraße?“, wollte Joachim Stünker wissen. „Die man dann für die Zeit des Langwedeler Marktes wieder aufhebt?“, lautete die Gegenfrage von Bernhard Goldmann.

Nebenstraßen werden zu Abkürzungsrennstrecken

Nebenstraßen wie die Mittelstraße, die Gorch-Fock-Straße sind Tempo-30-Zonen. „Aber es hält sich ja keiner dran“, lautete die Klage. Andere Wege, wie zum Beispiel der August-Krantz-Weg, sind „nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet“, erklärte Bernhard Goldmann. Soll heißen: Das sind Privatwege – und schon mal gar nicht öffentliche Abkürzungsrennstrecken auf dem Weg zum Bahnhof.

Und so langsam arbeitete sich die große Schar der Spaziergänger vom Parkplatz herunter, innerhalb einer Stunde kam man tatsächlich fast 500 Meter weit – aber den brennensten und offensichtlichsten Problemen immer näher.

Die Straße ist vor allem morgens und abends völlig zugeparkt. So sehr, dass Anwohner nicht ohne Probleme aus ihren Einfahrten kommen. Parkverbotsschilder? „Da hält sich doch keiner dran. Die machen doch, was sie wollen“, lautete nicht nur ein empörter Ausruf. „Die“, damit waren vor allem die Bewohner und Besucher der neuen großen Mehrparteienhäuser gemeint. Sie sind in den vergangenen Jahren am Herrenkamp häufig anstelle alter Höfe oder alter Einfamilienhäuser gebaut worden. Auch in ihrer äußeren Erscheinung sind sie vielen ein Dorn im Auge, weil sie unter anderem den einstigen dörflichen Charakter des Herrenkamps zerstören würden.

Für die Genehmigung solcher Bauten ist nicht allein der Landkreis Verden als Baugenehmigungsbehörde verantwortlich, auf diesen Hinweis legte Bauamtsleiter Goldmann ganz großen Wert. Der Landkreis genehmigt (oder lehnt ab) anhand der Bebauungspläne, die vorliegen. Und für die sind Entscheidungen in der Langwedeler Politik und Verwaltung in der Vergangenheit maßgeblich verantwortlich.

Gebäude dürfen nur zwei Stockwerke haben – findige Architekten finden aber Wege...

Im Bereich Herrenkamp stammen die Pläne aus den frühen 1980er-Jahren – und wurden danach nicht mehr überarbeitet. „Und sie sind relativ großzügig. Sag’ ich mal“, so der amtierende Bauamtsleiter. Zu seinem Urteil kam er, weil eine relativ große Bebauung der Grundstücke zugelassen wird und eine Zweigeschossigkeit.

Nun denkt sich der schlichte Langwedeler: Moment, einige der Kolosse, die da jetzt stehen, haben doch mehr als zwei Stockwerke ... Rein rechtlich gesehen sind es zwei Geschosse, erläuterte Bernhard Goldmann. Findige Architekten sind darauf gekommen, wie man aus einem Grundstück das Höchste an Wohnraum herausholen kann, ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen. Nachträglich die Bebauungspläne zu verändern, ist nicht angeraten, weil sich verhinderten Bauherren dann Klage- und Ersatzanspruchsmöglichkeiten gegenüber der Gemeinde eröffnen. Bleibt zu überlegen, wie man in Zukunft die Großbauten – die aber auch benötigten Wohnraum schaffen – verhindert oder reguliert. Was die Parksituation am Herrenkamp anlangt, würde er sich gern mit einem Planer zusammensetzen, um die Parkplätze im öffentlichen Raum verbindlich festzulegen.

„Mein Vorschlag: Wenn irgendetwas ist, kommen Sie direkt ins Rathaus“, so die Ansage von Bernhard Goldmann am Ende des Infospazierganges. „Oder ruft Nico und mich an, wendet euch an die anderen Ortsratsmitglieder. Wir geben das sofort weiter“, erklärte Marco Behrmann, dankte dem Bauamtsleiter – und der bekam freundlichen Applaus.