Hermann Roseland: Seit 90 Jahren durch und durch Etelser

In Giersberg aufgewachsen, in der Welt unterwegs

+ © Hustedt Hermann Roseland wird heute 90 Jahre alt. Sein Engagement für die Allgemeinheit hat in Etelsen Spuren hinterlassen – und ihm unter anderem den Bundesverdienstorden eingebracht. © Hustedt

Etelsen - Hermann Roseland ist durch und durch ein waschechter Etelser und dazu noch eng verbunden mit der Geschichte des Ortes. Geboren wurde er am 6. September 1928. Natürlich in Etelsen, eine damals noch übliche Hausgeburt. Die Eltern waren Bernhard und Erna Roseland. Am heutigen Donnerstag nun feiert Roseland seinen 90. Geburtstag in der Hubertus-Residenz, in der er im April 2017 ein Appartement bezogen hat.