Herausgeputzt – vorerst für eine Hochzeit

In scheinbar luftiger Höhe arbeitet der Müller und erste Vorsitzende des Dorfvereins Robert Nannen. Es handelt sich jedoch um eine optische Täuschung: Der Türbogen befindet sich am Eingang zur Galerie. Nannen hat festen (Holz-)Boden unter den Füßen.

Etelsen - Von Lisa Duncan. Nach monatelanger Wartezeit und einer knappen Woche Arbeit sind die Handwerker fertig. Mit Pinsel und Malerrolle tätigt der Vorstand des Dorfvereins Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden letzte Handgriffe an der Mühle „Jan Wind“. „Die Maurer hatten die Wand bis auf den Putz abgetragen“, erzählt der Müller und erste Vorsitzende Robert Nannen. Auf drei Böden, dem Steinboden, dem darunter liegenden „Hochzeitsboden“ und einer weiteren Ebene mussten die Wände erneuert werden. Der Grund: „Wir vermuten, dass zu viel Wasser in das Mauerwerk eingedrungen ist“, erklärt Nannen. Bis zur Turmsanierung 2018 verfügte die Etelser Mühle nämlich weder über eine Verkleidung noch eine Dachrinne.

Weitere Schönheitsreparaturen am Eingangstor übernahm der Verein in Eigenleistung, sprich: Robert Nannen legte beim Verspachteln der teilweise schwer zugänglichen Risse selbst Hand an.

Eigentlich perfektes Timing für den Mühlentag, zu dem der Dorfverein die Öffentlichkeit jährlich seit 1994 einlädt. „Das hätte ja super geklappt“, meint Nannen. Zum allerersten Mühlentag am 1. Mai 1994 kam gleich eine Rekordzahl an Besuchern („bei dem Datum hatten wir ja keine Konkurrenz“, so Nannen). Seit 1995 veranstaltet der Verein seine zentrale Veranstaltung mit gutem Publikumszuspruch am Pfingstmontag. Zwar hatte die Deutsche Vereinigung für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung den Mühlentag bereits Mitte März wegen Corona abgesagt. Der Dorfverein Etelsen hatte sich aber zunächst vorbehalten, Fest und Mühlenführungen dennoch zu veranstalten, an deren Organisation sich jährlich mindestens 16 der insgesamt 104 Mitglieder beteiligen. „Aber wir konnten die Auflagen nicht erfüllen“, sagt Nannen. Um die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, hätte der Verein zumindest auf die sonst übliche Bewirtung verzichten müssen – alles Einnahmen, auf die der Verein auch angewiesen ist.

Auch den weiteren Zeitplan von „Jan Wind“ hat die Pandemie durcheinandergewirbelt. Flach fallen musste bereits im März der Pflanzenflohmarkt, gleiches galt für die Maibaumaufstellung. Nannen hofft nun, dass die Führung im September mit rund 100 Grundschülern aus Etelsen und Langwedel im Rahmen des Lernprogramms „Vom Korn zum Brot“ – notfalls unter Einhaltung von Auflagen – realisierbar ist. Zudem ist „Jan Wind“ im Dezember Schauplatz des „Lebendigen Adventskalenders“. Auch diese Termine seien derzeit noch nicht sicher.

Privat lassen sich pro Jahr etwa vier bis fünf Hochzeitspaare in dem Galerie-Holländer standesamtlich trauen. Und zwar nicht erst seit gestern: „Es gab sogar schon Leute, die haben die Mühle als Grundschüler kennengelernt und dann als Erwachsene ihre Hochzeit hier gefeiert“, erzählt Nannen. Für die Woche nach Pfingsten war schon seit einem Jahr ein Hochzeitstermin geplant, der lange wegen der Corona-Krise auf der Kippe stand. Waltraud Löwner, „Hochzeitsplanerin“ des Dorfvereins Etelsen, setzte sich mit dem Standesamt des Fleckens Langwedel in Verbindung, auch weil die Zeremonie ursprünglich bereits für 2019 vorgesehen war. Aus dem Rathaus kam nun die Kunde: Die Hochzeit darf ausnahmsweise in der Mühle stattfinden, wenn auch im ganz kleinen Rahmen. „Die Abstandsregeln einzuhalten sollte hier kein Problem sein“, sagt Löwner. Der „Hochzeitsboden“ biete deutlich mehr Platz als das Trauzimmer des Rathauses.

Übrigens: Die Renovierung der Mühle hat der Dorfverein zunächst aus eigener Kasse bezahlt. „Wir suchen noch Spender“, sagt Nannen.

Wer den Dorfverein unterstützen möchte, findet den Kontakt auf der Internetseite:

www.dorfverein-etelsen.de