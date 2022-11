Henning Pertiet in Langwedel - Wie eine Kerze, die an zig Enden brennt

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Henning Pertiet spielt ein Konzert im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses. © International Boogie Nights Uste

Langwedel – Henning Pertiet, Ausnahmepianist in Sachen Blues und Boogie Woogie, ist endlich wieder unterwegs und spielt am 25. November ab 20 Uhr auch im Langwedeler Rathaus. Der Mann kommt mit einem neuen Solo-Programm: „Henning Pertiet plays the Blues“. Anlass genug für ein Interview, befand Redakteur Jens Wenck – und Pertiet zeigte sich bemerkenswert offen und gab sehr Persönliches preis.

Du bist nach einer Ewigkeit wieder in Langwedel, hast du eine Ahnung, wie lange das her ist?

Das stimmt, das fühlt sich wirklich an wie eine Ewigkeit. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Es ergab sich irgendwie nicht in den letzten Jahren. Und nun habe ich vor ein paar Monaten mit meinem alten Schulkameraden Rolf Göbbert zwanglos mal länger telefoniert und erfahren, dass er einen neuen Kulturverein in Langwedel ins Leben gerufen hat, der auch inhaltlich gut zu mir und meinem Denken und Wirken passt. Da haben wir einfach entschieden, zusammen mal wieder einen Versuch zu wagen in Langwedel. Kein ganz einfaches Pflaster, aber die Konzerte dort mochte ich immer gerne. Es war immer ein äußerst dankbares Publikum.

Es gibt für Konzerte keine Coronaauflagen mehr. Aber fast zwei Jahre lang ging gar nichts. Wie hast du die Zeit überstanden?

Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die schlimme Zeit noch gar nicht vorbei ist. Ich habe in den Lockdown-Zeiten tatsächlich in den sozialen Medien gebettelt, oder um es schöner zu formulieren: um Geld gebeten. Anfangs habe ich einfach nur um Spenden gebeten. Dann kam irgendwann die Idee, Livestream-Konzerte zu machen. Ich wollte mich anfangs weigern, sah dann aber ein, dass es wohl ein guter Weg sein könnte, um sowohl musikalisch up to date zu bleiben als auch Geld zu erwirtschaften, was sich als goldrichtig herausgestellt hat. Die angeblich so großzügigen staatlichen Hilfen waren im Grunde genommen eine Frechheit. So gab es teilweise erst mal schön viel Geld und plötzlich sah man sich mit horrenden Rückforderungen konfrontiert. Bei uns als Freiberufler, Künstler und auf Konzerteinnahmen Angewiesenen war es so, dass am 15. März 2020 der Stecker mal eben gezogen wurde, sodass buchstäblich nichts mehr ging. Finanziell und ideell.

Du bist seit 33 Jahren als Pianist unterwegs, hast immer gesagt: Ich werde nicht singen. Das kann ich nicht. Wer jetzt in deine Internetkonzerte guckt, stellt fest: Pertiet singt. Wie kommt das?

Ja das stimmt, das habe ich gesagt, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich da etwas verdrängt habe.

Ich bin einer der vielen 100 000 vom schulischen Musikunterricht sehr Geschädigten. Auch wir hatten unter anderem Musikunterricht, bei dem vorgesungen werden musste. Ich hatte höllische Angst vor dem Vorsingen, und als ich es dann tun musste, war für mich die Musik gestorben. Ich habe ja dann erst mit 23 Jahren wieder angefangen, Klavierspielen zu lernen und eben Blues-und-Boogie-Woogie-Pianist zu werden, wobei mir zugutekam, dass in diesem speziellen Musikstil nicht gesungen werden muss – Betonung auf muss. Es gab da eine Entwicklung im Blues, die sich sehr in Richtung Instrumentalmusik entwickelt hat, und zwar eben nur auf dem Klavier und das war der Boogie Woogie.

Denn das konnte man tatsächlich alleine spielen und eben auch ohne Gesang. Ich habe vier Jahre als festes Mitglied in einer Blues Band gespielt und auch danach sehr oft Blues-Sänger und -Sängerinnen begleitet. Insofern war gesungener Blues bei mir immer präsent. Jetzt schließt sich der Kreis, denn insgeheim habe ich immer mir gewünscht, singen zu können. Es gab während der Lockdowns einen Punkt, wo es mir so schlecht ging und mir alles egal wurde, dass ich dachte, dann kann ich auch jetzt einfach singen. Natürlich habe ich ganz am Anfang schon gleich Probeaufnahmen gemacht und das Kollegen geschickt, die beurteilen können, ob es überhaupt einen Sinn macht. Diese haben mich dann sehr ermutigt, weiterzumachen.

Könnte es sein, dass du ein Suchtproblem hast?

Oh ja, das stimmt allerdings! Ich habe sowohl 30 Jahre lang geraucht (und zwar gerne) und vor allem bin ich trockener Alkoholiker – seit 23 Jahren trocken! Und es stimmt tatsächlich, dass ich ganz offensichtlich grundsätzlich ein sehr süchtiger Mensch bin. Oder auch sehr exzessiv. Manche sagen auch, dass ich wie eine Kerze bin, die an zig Enden brennt.

Ich meine die Sucht nach Auftritten, nach dem Spielen vor Publikum. Wie wichtig ist das für dich?

Das stimmt, das ist auch eine Art Sucht vor den Leuten zu spielen. Ich glaube es gibt nichts Geileres beim Musikmachen als Konzerte zu spielen und zu erleben, wenn zwischen dem Publikum und den Musikern etwas anfängt zu schwingen. Solange es schwingt und die Leute es anmacht, sie sich freuen, sie vielleicht gerührt werden, angerührt werden – dann ist es gut. Und das hat etwas Rauschhaftes. Jedenfalls für mich. Für mich ist das extrem wichtig. Bevor ich anfing, Musik zu machen, hatte ich eine sehr schlimme Krise. Ich sah keinen Sinn mehr im Leben, und die Musik hat mir ganz klar mein Leben gerettet.

Was darf das Publikum erwarten? Warum sollten die Leute ins Konzert kommen?

Das Publikum darf auf jeden Fall erwarten, dass ich – so wie immer – ein grundehrliches Konzert spiele, bei dem ich alles gebe, was ich kann. Meine Musik besteht bei diesen Konzerten natürlich weiterhin aus Blues und Boogie Woogie, wobei jetzt eben ein größerer Teil der Stücke auch gesungen wird. Der Schwerpunkt hat sich eindeutig in Richtung Blues verlagert. Der Blues ist eine unglaublich erdige, einfache und aber auch ehrliche Musik, und das liebe ich. Ich wünsche mir, dass die Leute, die mich noch nicht kennen, sich einfach mal trauen zu kommen und sich anzuhören, was ich eigentlich mache. Leider weiß ich, dass das eben so ist, dass viele denken: Das ist Boogie-Woogie-Geklimper. So wie man sich das eben so vorstellt. Aber das ist es nicht. Ganz sicher nicht. Dafür stehe ich gerade. Ich spiele neben sehr vielen eigenen Stücken immer auch etliche Klassiker. Letztlich mache ich immer auch ein bisschen Geschichtsunterricht. Man geht also etwas gebildeter aus dem Konzert, als man reinging. Aber wichtiger wäre mir noch, dass des Besuchers Seele etwas Positives hat einfangen können.

Karten für den 25. November gibt es für 15 Euro in der Langwedeler Buchhandlung Rohrberg, bei Blumen Hartmann in Verden und im Internet über www.eventbrite.de oder pertiet.langwedel-regional.de. An der Abendkasse kostet die Eintrittskarte 20 Euro.