Heinz Erhardt alias Thorsten Hamer gibt Gastspiel in Langwedel

Heinz Erhardt alias Thorsten Hamer tritt am Freitag, 19. August, im Gasthaus Klenke in Langwedel auf. © -

Langwedel – „Heinz Erhardt in Langwedel – nicht ganz, aber fast“, freut sich die Vorsitzende des Kulturvereins Sigrid Ernst. Denn Thorsten Hamer, der „anerkannt beste Darsteller der Kultfigur Heinz Erhardt“ kommt nach Langwedel – und zwar schon sehr bald. Für Freitag, 19. August, um 20 Uhr lädt der Langwedeler Kulturverein zu diesem „besonderen schauspielerischen Leckerbissen für Heinz Erhardt-Fans“ ins Gasthaus Klenke ein.

Thorsten Hamer schlüpft in die Rolle von Heinz Erhardt und spielt bekannte und weniger bekannte Sketche aus dem Repertoire des legendären Komödianten. „Hamer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Heinz Erhardt mit all seiner Brillanz in Sprache und Ausdruck lebendig zu erhalten“, gibt Ernst einen Vorgeschmack auf diesen humorigen Abend, und ergänzt: „Er ist sozusagen Heinz Erhardt direkt aus dem Tornister entsprungen.“ Die unverwechselbare Mimik und Gestik des Originals hat Thorsten Hamer akribisch einstudiert, genauso wie die typisch schlaksig-schlenkernden Bewegungen.

Die Heinz-Erhardt-Revue „Noch ‘n Gedicht“ ist „eine großartige Verbeugung vor dem zeitlosen Jahrhundert- Komiker Heinz Erhardt“, wirbt der Kulturverein weiter hinten im Pressetext.

„Wer federleichte Wortspiele und temporeiche Texte mag, kann nicht umhin, Heinz Erhardt zu lieben. Seine Filme sind bis heute Kult, seine Soloprogramme, mit denen er die großen Hallen füllte, waren umjubelt und unvergesslich. Seine besondere Fähigkeit, Sprache höchst amüsant ad absurdum zu führen, ist nach wie vor unerreicht.“ Vielleicht ein Beispiel gefällig? „Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde.“ In diesem Sinne können die Zuschauer „eine humorvolle und musikalische Reise mit dem Witz und Charme der 50er und 60er Jahre erleben, deren Pointen bis heute aktuell sind“.

Karten gibt es ab sofort für 12 Euro im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rohrberg oder unter 04232/ 1590, Restkarten an der Abendkasse sind zum Preis von 15 Euro erhältlich. Einlass für die Veranstaltung ist ab 19 Uhr. „Wie immer herrscht freie Platzwahl“, teilt der Kulturverein mit.

Für Oktober hat der Kulturverein bereits das nächste Highlight im Köcher: Das Schné Ensemble tritt am Freitag, 7. Oktober um 20 Uhr mit seinem Programm „Steppenwolf“ auf – und holt damit einen eigentlich als Jahresabschlusskonzert 2021 geplanten Auftritt nach. Spielstätte ist diesmal das Langwedeler Rathaus.

Weitere Infos zum Jahresprogramm des Kulturvereins Langwedel sind auch auf der Internetseite zu finden: www.langwedelerkulturverein.de.