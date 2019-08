Heino Meyer hat Angst um seinen Wald

Widerspruch gegen neuen Sandabbau angekündigt – wenn er dann kommt

+ © Wenck Die bereits bestehende Sandgrube darf die Firma Specht aktuell noch bis 2027 ausbeuten. Bislang hatten Ortsrat Völkersen und der Gemeinderat keine Einwände. Auch weil der Lieferverkehr nicht durch Völkersen muss. © Wenck

Der deutsche Wald hat es in diesen Tagen schwer. Der heiße und trockene Sommer 2018 sorgt für massive Schäden, auch aktuel ist noch zu trocken. Heino Meyer sorgt sich aber noch aus einem weiteren Grund. In der Nähe seines Waldes in Völkersen wird Sand abgebaut. Meyer fürchtet die Vergrößerung des Abbaus. „Der Wald ist dann zum Tode verurteilt.“ Auf seinen 5,25 Hektar wachsen hauptsächlich Kiefern und Eichen. Die vielen Kiefern hat man nach dem großen Herbststurm 1972 gepflanzt. „War vielleicht nicht ganz richtig“, so Meyer. Lärchen stehen noch in seinem Wald, den er unbedingt erhalten will, wie er sagt. Meyer bewirtschaftet seinen Wald nicht im klassischen Sinne. Totes Holz holt er heraus und pflanzt dann neu. „Buchen. Überhaupt Laubbäume.“