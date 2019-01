Heiko Rohlfs übernimmt das Ruder

Etelsen - Zwölf Jahre lang führte Erich Norden den Schützenverein Etelsen, jetzt auf der Jahreshauptversammlung trat er nicht wieder zur Wahl an. Doch der Vorstand hatte vorgesorgt. So wurde schnell ein neuer Vorsitzender gefunden und gewählt: Heiko Rohlfs, der die vergangenen acht Jahre lang Vorsitzender des Festausschusses war. Heiko Rohlfs ist Sprecher der Schützen-Arbeitsgemeinschaft Flecken Langwedel (SAGL), er war 2010 und 2016 Schützenkönig und im Jahr 2017 Kaiser.

Als Schießwart war Wolfgang Leismann seit 2007 maßgeblich an den sportlichen Erfolgen der Etelser Schützen beteiligt. Auch er kandidierte nicht erneut. In Silke Eglins hatte man eine engagierte Schützendame als neue Schießwartin gefunden, zu ihrer Vertreterin wurde Helga Heitmann gewählt und Wolfgang Leismann übernahm den Posten des 3. Schießwartes gewählt, sodass er seine Nachfolgerin einarbeiten kann.

Die Mitgliederzahl ist konstant geblieben. Neben 100 Schützen sind 70 Schützendamen, zehn Jungschützen und 13 Schüler im Verein.

Zur Jahreshauptversammlung begrüßte der scheidende Vorsitzende Erich Norden auch Schützenkönig Jürgen Ernst, Königin Birgit Rohlfs, Kaiser Andreas Krüger und Kaiserin Karin Leismann.

In seinem letzten Jahresbericht erinnerte Norden daran, dass zum zweiten Mal das Schützenfest in Eigenregie und im Zelt gefeiert wurde. In diesem Jahr soll es eine Umstellung auf dem Luftgewehrstand geben, es soll eine elektronische Scheibenanlage gekauft werden. Dafür hat man Zuschüsse beim Landkreis, dem Flecken Langwedel und dem Kreissportbund beantragt.

Mächtig Spaß machte einigen Mitglieder die Teilnahme an der Spaßaktion „Cool Water Beer Challenge“. Hier forderten sich Schützenverein im heißen Sommer gegenseitig dazu heraus, eine Aktion mit kaltem Wasser zu veranstalten, das Ganze zu filmen und dann ins Internet zu stellen. Für die Etelser organisierte Andreas Krüger einen Sprung in voller Uniform in den Pool von Frank Dunker.

Wolfgang Leismann erinnerte seinem letzten Jahresbericht als 1. Schießwart an die Teilnahme an den Rundenwettkämpfen auf Kreisebene und in der Pokalvereinigung „Alte Aller“. Auch bei den Pokalschießen waren die Etelser stark vertreten. Einige Mitglieder schafften es bis zu den Landesmeisterschaften und der Deutschen Meisterschaft. Bei den Landesmeisterschaften waren Helga Heitmann, Heidrun Schäfer, Irmgard Kuhlmann und Karin Leismann erfolgreich, bei den Schülern Kim Roseland. Karin Leismann belegte bei der Deutschen Meisterschaft den fünften Platz. Heidrun Schäfer wurde Deutsche Meisterin mit dem Luftgewehr Auflageschießen und gewann in Dortmund die Goldmedaille. Zum Jahresabschluss gab es im festlich geschmückten Schießstand den Witwennachmittag.

Beifall gab es für Andreas Krüger, der eine Kette für den Kaiser stiftete sowie für Erich Norden und Heiko Rohlfs, die ebenfalls eine Kette sponserten - für die Kaiserin. Kassenwart Dennis Norden berichtet von einer konstanten Kassenentwicklung mit leicht positiver Tendenz. hu