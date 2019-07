„Den Haushalt mache ich noch alleine“

Daverden - Von Wolfgang Hustedt. Bei guter Gesundheit feiert Alfred Eggers heute seinen 90. Geburtstag. Vielen Einwohnern der Gemeinde begegnet er fast täglich mit seinem Fahrrad, seit einem Unfall vor einigen Jahren ist der rüstige Daverdener immer mit Helm unterwegs. An seinem Geburtstag werden neben der Familie auch viele Sozialdemokraten dabei sein, denn der Jubilar ist seit 70 Jahren SPD-Mitglied und sogar Ehrenvorsitzender des Ortsvereins Langwedel/Etelsen.

Eggers wurde 1929, also im Jahr des Beginns der bisher schwersten Weltwirtschaftskrise und in der dann rasch dahinsiechenden Weimarer Republik, in Daverden geboren. Als jüngstes von fünf Kindern in einer Eisenbahner-Familie besuchte er in der Zeit der Nazi-Diktatur und des Kriegs von 1936 bis 1944 die örtliche Volksschule. Mit der anschließenden Lehre zum Maschinenschlosser beim Bahnausbesserungswerk Sebaldsbrück trat er beruflich in die Fußstapfen seines Vaters. Auch als Schweißer und Kesselschmied war er dort tätig. Durch den Besuch der Abendschule und von Lehrgängen bei der Bahn gelang ihm der Aufstieg in die mittlere Beamtenlaufbahn. Allerdings ging Alfred Eggers 1977 aus gesundheitlichen Gründen als Hauptwerkmeister in Frühpension.

„Der Lärm auf dem Großmotoren-Prüfstand und die Schichtarbeit setzten mir sehr zu“, blickt der heute fitte 90-Jährige zurück. Dazu hatte er noch die Scheidung von seiner Frau nach 24-jähriger Ehe und drei gemeinsamen Kindern zu verkraften.

Bereits als junger Mann engagierte sich Eggers ehrenamtlich. 1946 zählte er zu den Gründungsvätern des TSV Daverden, durchlief über die Jahre fast alle Abteilungen des Vereins, fungierte als Übungs- und Spartenleiter sowie als Kinderturnwart. Er wirkte zudem bei Theateraufführungen in der Turnhalle und später auf der Freilichtbühne hinter den Kulissen mit, während seine Ehefrau auf der Bühne die plattdeutschen Rollen liebte.

Doch die Frühpensionierung mit 48 Jahren ließ den agilen Daverdener in ein tiefes Loch fallen. Eine Ärztin riet ihm, mit dem Laufen anzufangen. „Bewegung an der frischen Luft macht glücklich“, bemerkte Eggers – und absolvierte 23 Marathons.

Nach dem Vorbild seines Großvaters und seines Vaters, die beide Sozialdemokraten waren, trat er mit knapp 20 Jahren bereits 1948 in die SPD ein und übernahm auch dort schon bald Posten: Schriftführer, Kassierer und schließlich Vorsitzender des Ortsvereins. Von 1960 bis 1972 gehörte er dem Gemeinderat Daverden an. Nach einer Pause amtierte Eggers von 1992 bis 2005 als Chef des SPD-Ortsvereins Langwedel/Etelsen. Noch heute ist er „Vize“ im Kreis- und Bezirksvorstand der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60plus“.

So viel Einsatz belohnte die Partei. Die SPD verlieh ihm das „Willy-Brandt-Ehrenabzeichen“. Und am 23. Mai 1999 saß Alfred Eggers in der Bundesversammlung in Berlin bei der Wahl des Bundespräsidenten und wählte Johannes Rau mit in dieses höchste Staatsamt. „Das war zweifellos mein politischer Höhepunkt“, strahlt der 90-Jährige jetzt noch.

Auch in seinem hohen Alter bringt er den „Genossen“ im gesamten Flecken noch immer per Fahrrad Informationsmaterial und Einladungen ins Haus. Was die Partei zu würdigen weiß: Am 14. Dezember 2018 kam der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Olaf Lies nach Langwedel, um Alfred Eggers für 70-jährige Mitgliedschaft in der SPD zu ehren.

Mit seiner Tochter Martina und deren Familie lebt er im gleichen Haus, „aber den Haushalt mache ich noch alleine“. Die ältere Tochter Karin wohnt in Verden, Sohn Heinz mit Familie in Bremen.